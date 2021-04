Youtubers Life 2 – Un deuxième volet pour le simulateur de vie d’influenceur

Vous souvenez-vous de Youtubers Life ? Vous souvenez-vous du carton monstre de cette simulation de vie d’influenceur sortie en 2016 et qui n’était au final guère plus qu’un simulateur de vide ? Bon, on l’admet, on est un poil salé, mais en vrai, il est difficile de dire que le titre était bon… Lent, poussif et indigent, il était l’exemple même du jeu paresseux, créé pour racketter le fric des gamins accros à la plateforme de partage de vidéos. Niveau 0 du game design, codage médiocre, options limitées et répétitivité… Il cumulait à lui seul tout ce que ne devrait pas être un sim-life, tout ce que ne devrait pas être un jeu vidéo. Mais tout de même, ça a attiré près d’1,5 millions d’acheteurs, un point qui a dû largement contribuer à la décision de mettre Youtubers Life 2 en chantier.

Bref, c’est officiel : Youtubers Life va avoir droit à une suite et ce second épisode devrait être disponible sur consoles et PC dans le courant de l’année. Aux commandes, on retrouve le même duo ibérique qui nous a proposé le premier volet en 2016 (Raiser Games et U-PLAY Online) et ce sont justement eux qui nous font part de la nouvelle en utilisant… YouTube (bien entendu).

Effectivement, c’est par le biais d’une petite vidéo, plus proche d’ailleurs du teaser que de la bande-annonce, que le soft se présente à nous aujourd’hui. Au programme, d’après cette petite séquence, plus ou moins la même chose que ce que nous proposait le premier volet : devenir le roi du “UTube” game en générant des milliers de vues et de likes, améliorer vos outils de production, quitter votre cocon familial et participer à des conventions ou des soirées avec d’autres influenceurs.

Dieu merci, les responsables de cette nouvelle mouture ont détaillé l’offre en indiquant que Youtubers Life 2 accueillera un certain nombre de révisions et d’améliorations. On peut dénombrer parmi elles l’ajout de plus de liberté en termes de création de contenus et de customisation d’avatar, un affichage plus clair de l’évolution de la cote de votre influenceur virtuel, des interactions plus poussées avec les PNJ (incluant entre autres des quêtes annexes), mais surtout l’ajout de tendances, sujet qu’il vous faut traiter pour rester cohérent avec l’actualité du jeu et garder votre parterre d’abonnés.

Difficile de prédire à quel point le jeu va donc changer la donne, mais voilà, Youtubers Life 2 est attendu sur PC, Nintendo Switch, Xbox One et PlayStation 4 pour le courant de l’année. Vous croyez qu’ils ont ajouté un mode survie dans lequel toutes les vidéos que vous postez sont démonétisées ?