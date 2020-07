Carrion déverse des litres de sang sur son passage ce mois-ci

Si vous êtes amateur de jeux indépendants et de seaux d’hémoglobine, il y a de fortes chances que vous soyez familier avec Devolver Digital. Il est donc également probable que vous ayez suivi le show de l’éditeur diffusé hier et faisant le tour de ce qu’ils réservent à leurs fans pour les prochains mois (comme ils le font chaque année en marge de l’E3 d’ailleurs). Non ? Bah du coup, vous avez raté la date de sortie de Carrion, le reverse horror-game.

Reverse horror-game ? Non mais sérieux les gars ! Il y a un moment où les mecs du marketing doivent arrêter d’associer des mots au hasard pour créer des nouveaux genres. Dans l’absolu, on tient donc à vous rappeler que Carrion est une sorte de metroidvania horrifique dans lequel vous n’incarnez pas un héros mais bien le monstre. Grâce à vos nombreux talents et un pouvoir mutagène, vous allez devoir vous enfuir du complexe dans lequel vous étiez maintenu en éradiquant ceux qui se dresseront sur votre chemin. Pour faire court, la partie “horreur” de ce jeu, c’est vous quoi.

Vous avez le concept bien ancré en tête ? Bien, parce que maintenant vous allez pouvoir le dater. Effectivement, la présentation (par le biais d’un trailer qui explique très bien ce dont il est question dans le jeu dans les plus infimes détails pixelisés) nous a livré la date de sortie du jeu aussi bien sur PC que sur consoles (Xbox One et Nintendo Switch), c’est prévu pour le 23 juillet 2020. Une version PlayStation 4 ? Ben, il semble que c’était prévu à l’origine mais l’éditeur ne l’a nullement évoquée.

Vous aimez les surprises ? Devolver aussi. Si vous êtes joueurs Xbox One et que payer les 20 euros nécessaires pour vous offrir le jeu ne vous donne pas envie, il vous sera possible d’y jouer gratuitement si vous êtes abonné au Xbox Game Pass. Une offre indiscutablement sympathique qui aura justifié la présence de Phil Spencer dans la présentation.

Donc, joueurs Switch, PC ou Xbox One, abonnés Xbox Game Pass ou non, retrouvez Carrion dès le 23 juillet sur vos supports. Pour les fans de copies physiques, ajoutons que la Switch disposera d’une version boîte et collector du titre proposée par Special Reserve Games. Seulement le jeu ne sera pas chez vous le 23 puisque c’est la date d’ouverture des précommandes.