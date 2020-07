Epic Games Store – Non pas deux, mais bien trois jeux offerts

Attention ! L’offre hebdomadaire de l’Epic Games Store se voit chamboulée avec non pas deux, mais bien trois jeux offerts cette semaine. Au programme : prison break, des zombies et une planète inconnue. Une belle brochette que tous et toutes pourront apprécier sans dépenser un centime et que l’on s’en va vous présenter de ce pas.

Si The Escapists 2 n’est pas l’adaptation vidéoludique de la série Prison Break, c’est tout de même un jeu où le but est de s’échapper de taule par tous les moyens. Développé par la Team 17 (Overcooked), le jeu se veut exhaustif avec un gameplay offrant aux joueurs de nombreux outils pour échafauder leur évasion, un nombre de maps considérable et une personnalisation très poussée. De plus, le style pixel art et les musiques 8-bits, totalement assumés, tranchent radicalement avec la dureté du monde carcéral, entraînant un décalage très drôle. Enfin, Team 17 oblige, The Escapists 2 est jouable à plusieurs et c’est encore meilleur. On ne peut donc que vous conseiller de le récupérer sur l’Epic Games Store, car il est à lui seul la promesse de longues heures de divertissement. Et justement, il n’est pas seul.

Ah, tiens, voilà les zombies ! Pardon, les Zeds. Ce sont ces saletés que Killing Floor 2 propose d’exterminer dans un FPS en coopération jouissif. Doté d’un mode solo tout simplement inutile, l’intérêt du titre réside, sans surprise, dans la coopération jusqu’à six joueurs en simultané, afin de joyeusement massacrer vague après vague les hordes de Zeds qui tenteront de se faire les crocs sur lesdits joueurs. Un excellent défouloir, parfait pour les soirées entre amis.

Dernier jeu de la brochette, Lifeless Planet propose une expérience singulière, s’éloignant des canons des jeux AAA. L’on y incarne un astronaute s’étant écrasé sur une planète inconnue où il découvrira les ruines d’une ville soviétique. Si le jeu peut sembler techniquement mou, sa force réside dans sa capacité à maintenir un mystère constant, générant chez le joueur l’irrésistible envie de progresser afin d’obtenir des réponses. L’on relèvera quand même le manque d’énigmes apportant un véritable challenge, ainsi que des quêtes secondaires inutiles. Reste que Lifeless Planet est un jeu prenant qu’il serait dommage de louper.

Encore une belle sélection de jeux que l’on vous invite à ajouter à votre bibliothèque. Pour rappel, The Escapists 2, Killing Floor 2 et Lifeless Planet sont offerts sur l’Epic Games Store jusqu’au 16 Juillet. Passé cette date, ils céderont leur place à d’autres jeux dont Torchlight 2.