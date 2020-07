Qui veut quelques petites promos Switch pour un week-end JV pas cher ?

L’argent ne fait pas le bonheur des pauvres, comme disait Coluche. Et par ici, tout le monde n’a peut-être pas les moyens de s’offrir tous les jeux qu’il souhaite day-one à plein tarif. Heureusement, les promos Switch sont légion pour les amateurs de l’hybride de Nintendo, et nous allons voir un peu ce qu’il y a à se mettre sous le pad en cette fin de semaine très chaude, tant niveau actu pas toujours réjouissante que niveau températures.

Notre sélection de promos Switch pour le week-end du 11 et 12 juillet

Thief Simulator (1.99€ au lieu de 19.99€ jusqu’au 5 août 2020)

“C’est le plus grand des voleurs… Oui mais c’est un gentleman”, chantait Dutronc en 1975. Thief Simulator vous place dans les sombres atours d’un voleur-cambrioleur, et au sein d’une sorte de monde pseudo-ouvert, vous allez pouvoir larciner votre voisinage, piller des maisons ou des véhicules, avant de revendre le fruit de vos exactions sur internet. Le jeu n’est pas particulièrement joli, mais le thème est assez sympathique, et avec 90% de remise, il serait dommage de ne pas s’y essayer. Mais attention à la police et aux habitants ; malgré sa vue FPS, ce jeu n’est pas un Duke Nukem-like, alors prudence !

Cartoon Network: Battle Crashers (4.99€ au lieu de 19.99€ jusqu’au 29 juillet 2020)

La chaîne Cartoon Network, qui pourrait sembler orientée gamins, recèle tout un tas de séries très appréciables également par des adultes de par leur second degré sous-jacent et leur humour pas toujours accessible aux plus petits. Battle Crashers est une sorte de beat’em up/shooter énervé qui réunit les personnages de plusieurs séries présentes sur la chaîne, tels que Mordecai, Gumball ou encore Steven Universe. Un jeu jouable avec 3 potes pour encore plus de délire, avec un rabais de 75%, qui dit non ?

Gal*Gun 2 (13.59€ au lieu de 39.99€ jusqu’au 19 juillet 2020)

La série des Gal*Gun est un peu particulière. Tandis que ses débuts restaient cantonnés au Japon, Gal*Gun 2 recevait une parution internationale. Il s’agit d’un rail-shooter dans lequel vous incarnez un jeune homme sur lequel des hordes de jeunes filles possédées par l’amour se ruent sans vergogne, à vous de repousser ces demoiselles à coups de phéromones. Un jeu un tantinet érotique mais sans aucun abus dégueulasse, que notre testeur avait d’ailleurs moyennement apprécié dans son test (ci-dessous), mais que Votre Humble Narrateur avait pour sa part savouré tout autant que ses prédécesseurs.

Goblin Sword (1.99€ au lieu de 4.99€ jusqu’au 29 juillet 2020)

Un sympathique petit platformer avec des relents de Castlevania ou Ghouls’n Ghosts, voire de Monster Boy et sa clique, issu du monde mobile, avec plus de 80 niveaux à parcourir, des armes à foison, des gardiens en recours, des tonnes d’endroits secrets à trouver, bref, du fun à profu, le gameplay physique en plus.

Les petits nouveaux qui se tapent des promos Switch

Hé oui, sur Switch, il n’est pas inhabituel de voir des jeux à prix temporairement réduit à l’occasion de leur sortie. Cette semaine, nous vous avons sélectionné ceux-ci sur l’eShop. Vous aurez ainsi droit à Creepy Tale (7.99€ au lieu de 9.99€) un conte horrifique avec des graphismes en 2D faits main. Et à Robozarro (5.59€ au lieu de 6.99€), un action-platformer au look très rétro. Ou encore à The Great Perhaps (6.99€ au lieu de 9.99€), pareil, en 2D, où vous incarnez un astronaute qui revient sur Terre pour découvrir que celle-ci a été dévastée. Les voyages temporels sont de mise pour découvrir l’origine de ce grand mal.

Voilà pour ce week-end chers amis, have fun avec tout ceci !