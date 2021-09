Les jeux vidéo de super-héros les plus attendus en 2022

Vous êtes fan de super-héros et en bonus un vrai amoureux des jeux vidéo ? Vous êtes au bon endroit. C’est bien connu, les jeux de super-héros ont toujours eu la côte, et l’année 2022 ne devrait pas déroger à la règle, bien au contraire. On vous propose ainsi dans cet article une sélection de titres de super-héros attendus pour l’année prochaine. Pas de temps à perdre, enfilez votre plus beau costume et place aux super-héros !

Marvel’s Midnight Suns

La simple mention du nom Marvel est déjà un gage de qualité. Marvel's Midnight Suns suscite déjà l'envie et la curiosité des joueurs. Maintenant, sous la tutelle du célèbre studio Firaxis Games, l'éditeur 2K a développé ce jeu avec tout le sérieux que l'on connaît à ces deux grands studios.

En utilisant la magie noire et la science, Hydra a réussi à réveiller Lilith, la mère des démons. Cette dernière qui était plongée dans un sommeil pluriséculaire, n’a qu’un seul objectif : accomplir une très ancienne prophétie en ressuscitant l’infâme Chthon. Les Avengers tentent bien de l’en empêcher, mais la tâche est beaucoup trop dure. Ils font alors appel aux Midnight Suns. Il s’agit d’un groupe de héros (Ghost Rider, Blade, Nico Minoru ou encore Magik) aux pouvoirs surnaturels, formé pour empêcher la puissante Lilith d’atteindre son sombre objectif. Marvel’s Midnight Suns sera disponible sur PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox Series, Xbox One et PC pour mars 2022.

Suicide Squad : Kill the Justice League

En collaboration avec DC, le studio Rocksteady a développé ce jeu qui sera publié par Warner Bros. Interactive Entertainment. Ce dernier promet de belles surprises. Pour cause : le but est de tuer les super-héros de cette franchise. Condamnés avec des charges explosives implantées dans leurs cerveaux, quatre guerriers (Captain Boomrang, Harley Quinn, King Shark et Deadshot) pour obtenir la vie sauve, doivent éliminer les membres de la Justice League, les plus grands super-héros de DC.

L’une des particularités de Suicide Squad : Kill the Justice League est qu’il peut être joué en solo ou en mode coopération. Cette mission suicide promet de la baston dans tous les coins de la ville de Metropolis. Et pour le faire, vous pouvez jouer en solo en incarnant l’un des super-vilains. Mais, il est aussi possible de passer d’un personnage à un autre en pleine action, le but étant d’utiliser efficacement les compétences spéciales de chacun d’entre eux. Le jeu est d’ores et déjà annoncé sur Xbox Series X, PS5 et PC.

Marvel’s Spider Man 2

Après la sortie du premier volet, Marvel’s Spider-man 2 était particulièrement attendu par les joueurs fans de l’homme araignée. S’enregistrant dans la suite des premiers épisodes, le jeu fera évidemment apparaître Peter Parker, mais aussi Miles Morales. Les deux personnages vont devoir affronter un ennemi de taille : Venom.

Après avoir excellé dans la sortie des deux précédents opus : Marvel’s Spider-Man: Miles Morales et Marvel’s Spider-Man, le studio Insomniac Games a de nouveau fait sensation. Dans cette sortie, Peter Parker et Miles Morales forment un tandem et sont installés à New-York dont les rues sont aux prises de gangsters. Si les deux héros réussissent à les maîtriser assez facilement, ils devront affronter un méchant d’un autre calibre.

Cette affiche a très souvent été représentée, mais cette fois-ci, les joueurs peuvent réellement prendre part au combat. En outre, il se pourrait que le meilleur ami de Peter Parker, Harry Osborn, se soit fait posséder par le terrible Venom. Il s’agit alors d’une énième lutte fraternelle qui s’annonce, avec cette fois-ci, la possibilité pour les joueurs d’en contrôler l’issue. Les détenteurs de PS5 auront la primeur de cette sortie, puisque le jeu n’est prévu que sur cette console, du moins pour sa sortie fixée en 2023 (oui, on triche un peu pour le coup).

Gotham Knights

Warner Bros. Games et DC se sont associés pour produire le prochain jeu Batman : Gotham Knights. Vous l’aurez compris, le jeu se déroule à Gotham, la célèbre ville protégée de jour comme de nuit par Batman. Hélas, l’homme chauve-souris est mort et la Bat-Family s’est donnée pour mission de prendre la relève en traquant les criminels (tels que Mr. Freeze et les membres de la Cour des Hiboux) comme le faisait leur mentor.

Cette nouvelle garde des justiciers DC est formée par Red Hood, Batgirl, Nightwing et bien évidemment Robin. Chacun de ces personnages possède ses propres spécificités et son style de combat. Les joueurs peuvent incarner le super-héros de leur choix et l’aventure peut être vécue en solo, mais le jeu propose aussi un mode coopératif pour permettre à deux joueurs en ligne d’évoluer ensemble.

Cela pourrait être la dernière chance pour les joueurs de se livrer à des machines à sous sur le thème de Batman. Ce jeu d'action-RPG de la franchise DC-Comics est annoncé sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Série et PC.

Une chose est sûre, l’année 2022 s’annonce palpitante en matière de jeux vidéo de super-héros…