Marvel’s Midnight Suns – Du nouveau concernant le gameplay

Une semaine après son annonce lors de la Gamescom 2021, le studio Firaxis revient sur le devant de la scène pour dévoiler du gameplay pour Marvel’s Midnight Suns, qui se concentre sur le système de combat et la narration. Et il semble qu’une expérience unique vous attende.

Le studio se démarque déjà des autres titres Marvel en vous proposant d’incarner un personnage entièrement personnalisable, de son apparence jusqu’à ses pouvoirs : le Hunter. Alors que de précédents jeux du Marvel Universe ont bien sûr introduit de nouveaux héros créés uniquement pour les jeux (Marvel: Rise of the Imperfects et X-Men Destiny par exemple), mais dont la personnalisation s’arrêtait aux pouvoirs (et ce dans une certaine limite), l’expérience de customisation annoncée par Firaxis semble bien plus poussée.

Aussi, le Hunter pourra évoluer relativement librement dans L’Abbaye qui se présente comme étant le hub central du jeu. Une base en somme, où les phases de jeu seront plus calmes et au cours desquelles vous pourrez faire évoluer votre personnage, mais aussi nouer des relations avec les autres membres de l’équipe. Il vous faudra faire preuve de finesse, car vos choix d’affinités auront des conséquences sur vos combats. En effet, elles vous octroieront de nouvelles compétences.

Et puisque l’on parle de combat, il s’avère que ceux-ci se feront au tour par tour avec des cartes à utiliser de manière stratégique. Votre équipe, alors composée de trois membres, pourra aussi interagir avec son environnement et ainsi mener des attaques destructrices. Évidemment, la combinaison des héros choisis vous permettra de réaliser de magnifiques combos.

Pour les fans, n’ayez crainte, même si Firaxis souhaite proposer un tactical-RPG unique, il y aura sans doute de quoi vous satisfaire. Dans la personnalisation de votre avatar, vous pourrez apparemment retrouver des costumes de super-héros célèbres, les combats se dérouleront dans des lieux iconiques (la tour Avengers, le sanctuaire de Dr Strange, etc.), et une liste peut-être non exhaustive des héros Marvel présents peut déjà être établie : Blade, Captain America, Captain Marvel, Doctor Strange, Ghost Rider, Iron Man, Magik, Nico Minoru, Wolverine feront partie de vos acolytes.

La sortie de Marvel’s Midnight Suns est prévue pour mars 2022. Pas de jour précis pour l’instant, mais en attendant, vous avez la possibilité de vous inscrire à la newsletter qui vous permettra de recevoir un skin exclusif de Blade.