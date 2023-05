Quels sont les jeux vidéo modernes les plus vendus ?

Dire que les deux dernières années ont été riches en grosses sorties tient de l’euphémisme. Entre Elden Ring, Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok, Hogwarts Legacy ou plus récemment Zelda: Tears of the Kingdom, les jeux vidéo les plus attendus n’ont pas déçu, se montrant capables d’attirer à la fois les faveurs des critiques, mais surtout du public. Et dire que nous sommes encore en attente de Diablo 4, Street Fighter 6 et Starfall dans les mois à venir… Si en termes de ventes, certains jeux battent des records de précocité, à l’image du dernier Zelda et ses 10 millions d’exemplaires vendus en seulement trois jours, d’autres ont besoin de plus de temps pour atteindre les sommets.

Fortement influencé par internet, le monde d’aujourd’hui est marqué par une culture de l’immédiateté. On aime commenter tout et n’importe quoi très rapidement, à chaud, en oubliant parfois d’analyser. Ainsi, si on s’était uniquement basé sur le ressenti, on aurait pu croire en février qu’Hogwarts Legacy était le jeu le plus vendu de l’histoire, tant la moindre actualité était mise en avant et chaque chiffre faisait l’objet d’un nouvel article. Avec du recul, et même si le jeu fera sans doute partie des beaux succès de l’histoire du jeu vidéo, il restera loin des scores pharamineux réalisés par Minecraft, Tetris ou encore Wii Sports, trois phénomènes aux plus de 100 millions d’unités vendues.

Mais concentrons-nous uniquement sur les dix dernières années, et les générations PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series, Switch et PC. Quels sont les jeux vidéos qui ont le plus convaincu le public sur ces dernières années ? Hogwarts Legacy et Elden Ring tutoient-ils réellement les sommets ?

GTA V (2013)

Avec 180 millions d’exemplaires vendus, Grand Theft Auto V est le maître incontesté des dix dernières années, et ne semble pas prêt d’être rattrapé. Encore présent dans les meilleures ventes de jeux vidéo en 2022, une décennie après sa sortie, le bijou estampillé Rockstar continue d’attirer un nouveau public. Il a pour lui l’avantage d’être disponible sur quasiment toutes les plateformes de trois générations de consoles. Pourquoi donc se presser de sortir un sixième opus ?

PUBG: Battlegrounds (2017)

Bien que lancé à une trentaine d’euros, et malgré une forte concurrence dans le domaine des battle royale en ligne, souvent proposés en free-to-play, PUBG a su rapidement sortir son épingle du jeu. Avec plus de 70 millions d’exemplaires vendus en tout juste trois ans, les serveurs de l’oeuvre des studios PUBG continuent aujourd’hui de faire le plein, et le jeu est devenu une place forte de l’e-sport mondial.

Mario Kart 8 Deluxe (2014)

On ne présente plus la saga Mario Kart, débutée en 1992 avec Super Mario Kart, sur Super Nintendo. Le 8éme opus, sorti initialement sur WII U puis sur Switch en 2017 compte aujourd’hui plus de 60 millions de cartouches vendues dans le monde. Un chiffre colossal quand on sait que le jeu n’est proposé que sur les consoles de Nintendo. La concurrence tire la langue, et cela semble bien parti pour durer.

Red Dead Redemption II (2018)

Tout va bien chez Rockstar, merci pour eux. Après GTA 5, le studio se paye le luxe de placer un second jeu parmi les plus vendus de la dernière décennie. Une recette à priori simple, un savant mélange de teasing bien senti, de publicité, mais surtout un vrai bon jeu à la durée de vie colossale, et vous n’obtenez rien de moins que huit millions de ventes durant la première semaine d’exploitation de Red Dead Redemption 2. Un chiffre impressionnant, qui continue encore de grossir. Aujourd’hui, plus de 50 millions de personnes auraient mis la main sur le second volet des aventures de John Marston et ses compères.

Animal Crossing: New Horizons (2020)

Souvent surnommé « le jeu du confinement », Animal Crossing: New Horizons a parfaitement su profiter du triste contexte mondial au moment de sa sortie pour exploser les records. Un univers coloré, des sourires, des interactions sociales et un gameplay épuré, la simulation de vie de Nintendo avait toutes les cartes en main pour faire oublier le quotidien morose à des millions de personnes. Avec plus de quarante millions de cartouches vendues uniquement sur switch, on peut dire que la mission a été plus qu’accomplie.

La surprise du chef : Human Fall Flat (2016)

Soyons honnête, si on nous avait demandé à l’avance notre classement, citer Human Fall Flat parmi les jeux les plus vendus de la décennie ne nous aurait même pas traversé l’esprit. Pas forcément adoré des critiques, le puzzle-game du studio londonien Curve Digital peut aujourd’hui se targuer d’avoir été acheté par plus de 40 millions de personnes à travers le monde. Son esprit résolument absurde et sa grande rejouabilité ont su convaincre, notamment en Chine, où le jeu a cartonné durant la période de pandémie.

Entre la septième et la dixième places, les AAA reprennent leur domination. Avec The Witcher 3 (environ 40 millions), Zelda: Breath of the Wild, Super Smash Bros Ultimate et Call of Duty: Modern Warfare, tous trois aux alentours des 30 millions, et enfin Pokemon Epée/Bouclier qui vient de dépasser les vingt-cinq millions d’unités, certains studios ont de bien beaux jours devant eux.

Il convient de rendre à César ce qui lui appartient, et de tirer un coup de chapeau énorme à Nintendo, qui arrive régulièrement à atteindre les sommets avec des jeux pourtant proposés en exclusivité sur Switch, là où beaucoup d’autres jeux sont proposés en cross plate-forme et en cross-gen. Notons également que les free-to-play ne sont pas inclus dans ce classement, car ils ne sont pas considérés comme des jeux vendus à proprement parler. On peut facilement imaginer que Fortnite aurait sa place dans cet article, mais ne réécrivons pas l’histoire.

Malgré de très grosses ventes, à un rythme très élevé, on remarque donc que les sorties les plus récentes n’apparaissent pas encore dans ce classement. Un dernier effort sera nécessaire pour Elden Ring ou Hogwarts Legacy, mais il est fort probable que les deux mastodontes fassent bientôt parti du club fermé des jeux à 25 millions d’exemplaires vendus. En attendant une future mise à jour, si vous n’avez pas encore eu l’occasion de jouer à l’un des jeux cités dans cet article, n’hésitez pas, vous avez peu de chances d’être déçus. On ne vend pas vingt-millions d’unités par hasard.