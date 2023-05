PlayStation Showcase – Une conférence à ne pas manquer ?

Dix-huit mois. Cela faisait un an et demi que nous étions sans nouvelle d’une conférence PlayStation centrée sur les jeux first party (développés par des studios appartenant au constructeur), une éternité dans l’industrie vidéoludique. Une longue attente causée en partie par le rachat par Xbox d’Activision-Blizzard-King dont la validation, encore en suspens dans certains territoires, aurait peut-être un peu trop facilement penché vers la positive à cause (ou grâce, c’est selon) aux présentations d’exclusivités majeures d’un PlayStation Showcase.

Mais maintenant, le constructeur japonais ne peut plus vraiment se permettre de continuer de faire attendre sa communauté, et encore plus depuis que la pénurie de machines est derrière nous (sur ce premier trimestre 2023, PlayStation a réalisé un record historique de vente de machines, toutes consoles confondues). Ainsi, avec un nouveau PlayStation Showcase, prévu pour le 24 mai 2023 à 22h chez nous sur YouTube ou Twitch, et pour une durée supérieure à une heure, on s’attend légitimement à un feu d’artifice du gaming, avec un nombre non négligeable d’exclusivités pour venir alimenter des calendriers 2023 et 2024 pour le moment assez vides.

Que peut-on donc concrètement attendre de ce PlayStation Showcase ? Parmi les titres d’ores et déjà confirmés, ou presque, Final Fantasy XVI devrait être de la partie. Le nouveau trailer de la production de Square Enix, sortant dans un mois maintenant, pourrait même être accompagné d’une éventuelle démo disponible après la conférence. On peut aussi aisément imaginer que la seconde partie du remake de Final Fantasy VII, Rebirth, toujours prévue pour l’hiver prochain, bénéficiera d’un petit coup de projecteur en forme de piqure de rappel.

Marvel’s Spider-Man 2 devrait aussi vraisemblablement bénéficier d’une exposition importante durant le PlayStation Showcase. En effet, s’agissant de la grosse sortie AAA du constructeur pour la fin d’année, la communication autour du titre d’Insomniac Games devrait s’intensifier. Du côté de Naughty Dog, il y a fort à parier que nous ayons (enfin) droit à des nouvelles du mode multijoueur de The Last of Us Part II qui, si on en croit les dires de Neil Druckmann, à la tête du studio, devrait être doté d’un scénario qui permettra d’épaissir encore un peu plus l’univers de la licence.

Un large pan du PlayStation Showcase devrait également être consacré au casque PSVR2 qui a bien besoin d’un coup de projecteur tant celui-ci n’a pas déchaîné les foules. Que ce soit du côté du grand public, sans doute même pas au courant de la sortie de ce nouveau masque, ou bien de celui des aficionados de réalité virtuelle, en manque de titres justifiant les 600 euros d’investissement minimum (en plus des 550 € de la console), la machine a tout de la catastrophe industrielle jusqu’à présent.

Pour éviter ce scénario funeste, PlayStation pourrait envoyer du lourd et alimenter la ludothèque de son nouvel appareil (avec un Half Life: Alyx par exemple), tout en rappelant qu’il est dorénavant disponible en dehors de la boutique officielle (notamment à la FNAC ou Micromania). Ainsi, on ne serait pas surpris de voir débarquer très rapidement une grosse salve de jeux du premier PSVR, adaptés pour l’occasion à la nouvelle génération de casques et, pourquoi pas, un nouveau jeu mettant en scène Astro, ce petit robot qui nous avait déjà régalés avec Rescue Mission sur PSVR ou Astro’s Playroom, offert aux possesseurs de PS5.

Parmi les titres les plus attendus, la suite de Death Stranding devrait aussi être de nouveau présentée, bien que nous ne l’attendions pas avant 2024 voire 2025. Stellar Blade, anciennement Project Eve, le beat’em all coréen aux allures (très) prononcées de Bayonetta pourrait aussi de nouveau être mis en avant durant la conférence. Les amateurs de jeux de combat pourraient aussi avoir droit à leur bonbon acidulé avec un probable focus prononcé sur Street Fighter 6 et, possiblement, sur son mode solo encore bien mystérieux.

Glissons à présent doucement vers le fantasme. Et si ce PlayStation Showcase était l’occasion de découvrir quelques images supplémentaires de l’intrigant Pragmata, prévu pour 2024 sans plus de précisions. Une autre grosse cote dans notre « bingo » des annonces serait la présence d’un remaster/remake de Bloodborne pour PS5 et PC, marotte de milliers de fans des titres de FromSoftware qui rêve d’un traitement du titre à la hauteur de celui opéré par Blue Point sur Demon’s souls.

Et puisque l’on aborde le sujet de Blue Point, on pourrait enfin connaître l’un (voire les deux) des projets sur lesquels travaille le studio. Les premières rumeurs faisaient état de remake potentiels de Metal Gear Solid (dont une compilation des trois premiers épisodes était sur toutes les lèvres il y a quelques semaines) ou de Castlevania et son épisode culte Symphony of the Night. Et qui sait, pourquoi pas, en marge d’une présentation du remake (encore) de Silent Hill 2, l’annonce d’un rachat de Konami par PlayStation et donc la récupération par le constructeur de licences mythiques. Rêvons plus fort et plus grand, quelle tête ruisselante de larmes de joie ne ferions-nous pas en découvrant durant la conférence un nouvel épisode de Sly Cooper, l’excellente série de jeux de plateforme/infiltration née sur la première console de SONY dont nous invoquons le retour depuis le lancement de la PS5.

Vous l’avez compris, ce PlayStation Showcase promet, sur le papier du moins, d’être historique tant en quantité qu’en qualité d’annonces. D’autant que nous n’avons même pas évoqué les potentiels trailers de Wolverine, Ghost of Tsushima 2 voire d’un autre projet du côté de Naughty Dog (un nouvel Uncharted ? un jeu dans l’espace ? les paris sont ouverts). Et encore, le géant nippon a aussi de nombreuses autres cartes à jouer (du côté de ses PlayStation Plus Extra et Premium qui viennent de fêter leur première année d’existence notamment) pour nous en mettre plein les mirettes. Assurément, ce show de PlayStation a tout du rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte.