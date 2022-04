Jeux gratuits – les titres PC du mois de mai

Comme chaque mois, on vous accompagne dans la quête permettant de mettre la main su un maximum de jeux gratuits… Avec le ralentissement des sorties AAA et les quelques jours fériés qui s’annoncent, on va en avoir besoin !

Epic Games Store

On commence par un petit tour au temple des jeux gratuits, l’Epic Games Store. Plutôt généreux ces dernières semaines, la boutique nous a offert des jeux par paire. Les deux premiers titres à récupérer en mai sont Just Die Already et Paradigm.

Notre curiosité ira directement au premier, un jeu de type bac à sable, signé des auteurs de Goat Simulator, où on incarne un vieux qui, n’ayant plus grand-chose à perdre, décide de mettre un maximum de b#rdel partout où il passe. Jouable en solo, en multi, Just Die Already propose désormais un mode PvP (ou VvV pour Vieux versus Vieux). « Pas la couche, non… Pas la couche ! »

Ces deux titres sont téléchargeables jusqu’au 5 mai, puis seront remplacés à cette date par le jeu de stratégie au tour par tour Terraforming Mars.

Amazon Prime Gaming

Prime Gaming est un bon plan pour les abonnés au service d’Amazon. Si on paie sa mensualité pour les services de livraison ou pour le contenu vidéo, alors les jeux « offerts » sont 100% bonus ! Faut-il prendre le service juste pour les jeux ? C’est une autre question à laquelle nous vous laisserons répondre en découvrant les titres du mois de mai :

Dead Space 2

The Curse of Monkey Island

Out of Line

Mail Mole + ‘Xpress Deliveries

Cat Quest

À noter que les abonnés pourront aussi récupérer du contenu en ligne pour Lost Ark, Lords Mobile, Brawlhalla, Destiny 2, FIFA 22 ou Grand Theft Auto Online…

Mais aussi…

Le launcher Bethesda va disparaître et le catalogue migre sur Steam. Pour accompagner la transition, l’éditeur offre plusieurs titres patrimoniaux : The Elder Scrolls: Arena, The Elder Scrolls II: Daggerfall et Wolfenstein : Enemy Territory. Rendez-vous directement sur Steam pour les récupérer, ils devraient s’afficher en « gratuits »

Sur GOG, gros fournisseur de gratuité, notre choix se portera sur Symphonia, un jeu de plateformes et un projet étudiant multirécompensé téléchargeable gratuitement.

De nouveaux jeux gratuits tombent régulièrement. On vous fera savoir si on entend quelque chose, alors n’hésitez pas à repasser sur cette page de temps à autres, ou à partager vos propres bons plans dans la section commentaires !