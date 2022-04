Postal 4 – Une sortie mitigée accompagnée d’une surprise (sur GOG)

Après quasiment trois ans d’accès anticipé, Postal 4: No Regerts est sorti pour de bon. Depuis 2019, le titre à la licence controversée a pu faire son petit bout de chemin en proposant via plusieurs mises à jour de nouvelles zones et de nombreuses améliorations. Hélas, tous ces efforts semblent n’avoir servi à rien puisque le titre reçoit de très nombreuses critiques négatives.

Même si on ne s’attendait pas que ce quatrième opus révolutionne la saga et soit un chef d’œuvre, les fans pouvaient peut-être espérer de retrouver quelques sensations des premiers épisodes. Le jeu est resté coincé dans les années 2000 en proposant un open-world techniquement mauvais et des quêtes sorties d’une imagination plutôt tordue. Pour rappel, dans Postal, vous incarnez un postier qui est devenu complètement fou et qui s’amuse à tuer des gens et à leur uriner dessus, rien que ça.

Avec une note moyenne de 30% sur Metacritic et qui ne cesse de baisser, le jeu est une catastrophe faisant de lui, l’un des jeux les plus mal notés. Au-delà de l’aspect technique et de la faible qualité de divertissement, c’est l’essence-même du jeu qui est clairement pointé du doigt. Running With Scissors ne semble pas avoir évolué et espère être encore le trouble-fête de l’industrie avec son humour (trop) décalé. Malheureusement pour Vince Desi, le PDG du studio, bon nombres de joueurs ainsi que la presse ne s’amusent plus avec cet humour « pipi-caca » complètement obsolète. Et même si certaines personnes arrivaient à trouver leur bonheur, elles pourraient tout de même avoir du mal à en profiter tant le jeu est mal optimisé.

Jouer à Postal 4, c’est comme jouer à Postal 2 mais avec 17 ans de plus, et ça tombe plutôt bien. Pour célébrer la sortie du quatrième volet de la série, GOG a pensé à offrir aux joueurs un petit cadeau : Postal 2, sorti en 2003. Le titre est disponible gratuitement sur la plateforme jusqu’au 22 avril à 23h30. Idéal pour les nostalgiques qui souhaitent replonger dans cet univers complètement loufoque ou pour les curieux qui ont envie de tester l’un des jeux les plus controversés de l’industrie.