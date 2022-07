Les jeux gratuits du mois d’aout – StarCraft, ScourgeBringer, et 100 jeux Ubisoft !

L’été est généralement plus calme au niveau des grosses sorties. Le mois d’aout sera donc la période idéale pour enfin commencer à rogner votre backlog… Enfin, ça, c’est sans compter les offres de jeux gratuits qu’on trouve sur la toile… On fait le tour !

Epic Games Store

Pas en grande forme ces derniers temps, l’Epic Games Store ne nous a pas offert de jeu « coup de poing » depuis quelques semaines… « De quel droit vous plaignez-vous, vu que c’est 100% gratuit ?! », nous répondrez-vous. À raison.

Pour ce début aout, c’est donc Lawnmowing Simulator, le simulateur de tonte de pelouse. Le jeu a la réputation d’être spécialement zen et satisfaisant, un « rafraichissement de l’esprit », ce qui va bien à la période. Le jeu peut être récupéré gratuitement jusqu’au 4 aout, ensuite, c’est Unrailed, un jeu de construction de voies ferrées en voxels, qui prendra le relais.

Amazon Prime Gaming

Après son festival de jeux gratuits à l’occasion des Primes Days, Amazon ne pouvait pas nous laisser retourner trop vite à un calendrier « normal » : comme lorsqu’on remonte en plongée sous-marine, il faut des paliers de décompressions. Ainsi, pour retomber en douceur, Prime Gaming nous offre un accès d’une semaine au catalogue Ubisoft + . En cette période de vacances, c’est plus qu’il n’en faut pour terminer un ou deux gros jeu(x) Ubi, comme Far Cry 6 ou un Assassin’s Creed… Rendez-vous ici pour profiter de cette promotion.

Par ailleurs, les traditionnels jeux à récupérer seront de la partie, avec ce mois-ci :

Recompile

Zak McKracken and the Alien Mindbenders

StarCraft: Remastered

ScourgeBringer

Family Mysteries: Poisonous Promises

Beasts of Maravilla Island

On rappelle que les jeux Prime Gaming ne sont pas tout à fait des jeux « gratuits », puisqu’il faut s’être acquitté de son abonnement Amazon Prime pour en profiter. Il est cependant possible d’en profiter avec l’essai gratuit de 30 jours que propose Amazon – en sachant que les jeux gratuits restent disponibles même une fois l’abonnement échu.

Mais aussi…

On rappelle que MultiVersus, le Super Smash Bros.-like avec les licences Warner (Batman, Scooby Doo, Bugs Bunny…) est un vrai free-to-play, et qu’il est tout à fait possible d’y jouer et de s’y amuser sans débourser un euro, le modèle économique étant un peu similaire à celui de Fortnite, il ne s’agira de payer que pour s’offrir des personnages supplémentaires… Pour le télécharger sur PC, rendez-vous sur Steam.

Des bons plans PC popent régulièrement… N’hésitez pas à repasser sur cette page qui sera mise à jour régulièrement pour n’en manquer aucun, ainsi qu’à partager les offres concernant des jeux gratuits que vous auriez repérées dans les commentaires !