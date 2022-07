La WWE s’invite chez Epic Games

À quelques jours de Summerslam, considéré comme le Wrestlemania de l’été, la WWE met les bouchées doubles pour redorer son image après les récents scandales dévoilés au sein de la fédération. Si le jeu WWE 2K22 est sorti il y a déjà quelques mois, cela ne semble pas suffisant pour amener les joueurs à s’intéresser de plus près à l’entreprise américaine, mais c’était sans compter sur la collaboration explosive avec le géant Epic Games qui va sans nul doute apporter une grosse visibilité au divertissement sportif en soufflant un vent de nostalgie au sein de la génération Catch Attack.

Le studio de jeux vidéo qui, comme à son habitude, enchaîne les gros partenariats, a donc récemment inclus du contenu de la WWE au sein de son trio gagnant, Fortnite, Fall Guys Ultimate Knockout et Rocket League. Pour le jeu de voitures ce sont deux nouveaux coloris qui s’invitent sur le terrain, le premier à l’image de la superstar la plus titrée de l’histoire de la WWE, John Cena. La seconde apparence, beaucoup plus sobre, sera quant à elle aux couleurs du chef tribal actuellement champion universal et champion WWE, Roman Reigns.

En ce qui concerne Fall Guys Ultimate Knockout c’est bel et bien trois superstars de la fédération qui viennent rejoindre les courses délirante de la dernière acquisition d’Epic Games.

L’impératrice de demain, Asuka qui colle parfaitement au côté extravaguant du jeu tant par son style très coloré que par l’humour absurde de ses innombrables tweets.

Le plus récent des « king of the ring » et membre du New Day, Xavier Woods qui prend de l’avance en arrivant déjà coiffé de sa couronne.

Le plus qu’emblématique et récemment intronisé au Hall Of Fame de la WWE, le dead man, Undertaker, de quoi jeter un froid glacial durant vos futures parties.

Pour finir, sur Fortnite c’est à nouveau le rappeur/acteur John Cena qui est mis à l’honneur avec son propre skin.

Arborant fièrement sa tenue de ring, le catcheur est accompagné d’une pioche représentant une main géante frappée de son logo, du titre WWE en guise de sac à dos et d’une danse reprenant son plus que connu » You can’t see me », de quoi continuer sa rivalité avec The Rock, lui aussi présent dans le jeu, bien au-delà du ring de la WWE.

Peu importe votre jeu du moment, il va être temps de faire passer vos adversaires PAR-DESSUS LA TROISIEME CORDE !