WWE 2K22 – Le jeu se sépare d’une superstar embarrassante

WWE 2k22, le jeu de catch édité par 2K et mettant en lumière la plus célèbre des fédérations a décidé de baser une partie de sa communication sur les contenus additionnels. Cinq DLC incluant 28 personnages, mélangeant superstars actuelles, légendes et célébrités ayant eu un impact au sein de la WWE.

Le pack « Stand Back » disponible depuis le 8 juin 2022 est mis à l’honneur par The Hurricane, ancien catcheur de la WCW puis de la WWE ayant gagné de nombreux titres et principalement connu pour son personnage humoristique de super héros masqué. Aux côtés du Hurricane on retrouvera sans moins de plaisir, l’ancien mannequin et superstar de la WWE, Stacy Keibler, l’ancien double champion par équipe de NXT, Wes Lee et l’espoir espagnol, A-Kid.

Le DLC comprendra également les cartes MY FACTION évolutives des quatre superstars ainsi qu’une carte évolutive de Booker T et une carte saphir de Seth Rollins dans une tenue alternative.Bien sûr les plans initiaux ne comprenaient ni les cartes additionnelles ni la tenue alternative.

L’ancienne superstar de NXT, Nash Carter était également compris dans le Stand Back Pack aux côtés de son ancien partenaire de MSK. Le catcheur licencié de la WWE suite à des accusations de violence conjugales sur son ex-femme s’est également fait photographier faisant un salut nazi, ce qui lui a naturellement coûté sa place dans le roster de WWE 2k22.

La WWE assure avoir demandé aux équipes de création de 2k de remplacer l’absent par l’emblématique Cody Rhodes, malheureusement un changement de dernière minute n’était pas envisageable et nous allons devoir attendre WWE 2k23 pour avoir une version officielle de l’American Nightmare, il semble même plus qu’envisageable qu’il fasse la couverture du prochain opus.