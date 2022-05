FIFA, c’est fini !

Un titre choc, mais qui n’est même pas là pour attirer des clics avec des sous-entendu mensongers : il n’y aura bel et bien pas de FIFA 23. En tous cas, pas dans la forme actuelle. La fédération internationale de foot et Electronic Arts, qui signe les jeux FIFA depuis FIFA International Soccer en 1994, ont mis fin à leur partenariat. Il faut dire que la fédé s’est montrée particulièrement gourmande et a décidé de doubler le tarif d’exploitation de la marque, qui coûterait désormais plus d’un milliard d’euros pour un cycle de Coupe du Monde (soit 4 ans).

Un tarif qui aurait convaincu EA de ne pas renouveler son accord, malgré les 20 milliards d’Euros que la franchise aurait rapportés jusqu’ici. Les jeux FIFA sont en effet chaque année parmi les 3 ou 4 jeux les plus vendus en Europe !

Electronic Arts a d’ores et déjà déposé sa nouvelle marque de jeux de foot : EA Sports FC. Si on imagine que les fondamentaux des FIFA qu’on connaissait jusqu’ici risquent de se retrouver dans le le premier EA Sports FC (EA Sports FC ’23 ?), on verra comment le public réagit si l’intégralité des championnats n’est plus représentée. De même pour la principale source de revenus du jeu, le mode FUT : EA pourra-t-il encore vendre des cartes à l’effigie de n’importe quel joueur ? Dans le cas contraire, là encore, les joueurs pourraient s’en détourner. Surtout si un concurrent fait son apparition.

Car du côté de la FIFA, on s’affiche confiant quant à l’avenir de la licence au rayon jeux vidéo. « Je peux vous assurer que l’unique véritable jeu qui portera le nom FIFA sera le meilleur jeu disponible pour les joueurs et les fans de foot », a ainsi déclaré le Président de la FIFA, Gianni Infantino. En évoquant « le meilleur jeu disponible », sous-entend-il que non, eFootball de Konami (ex-PES) ne récupèrera pas la licence ?

Avec le rejet de l’offre par EA, la FIFA a annoncé qu’elle va travailler avec de nouveaux développeurs et éditeurs. Ce qui sera peut-être aussi l’occasion d’amener de la nouveauté dans un jeu et un genre qui stagne depuis de nombreuses années. Intéressant, la FIFA déclare aussi vouloir « diversifier son offre de jeux ». Alors se dirige-t-on vers plusieurs titres « officiels » ? On peut imaginer une simulation à l’image des jeux qu’on connait, un jeu de management d’équipe avec les véritables noms des joueurs et équipes, un autre titre orienté arcade à la manière d’un WWE 2K Battlegrounds…

« Le titre FIFA reste le seul et l’original. FIFA 23, FIFA 24, FIFA 25 et FIFA 26 etc. La constante restera le titre FIFA, qui restera ce qui se fait de mieux », déclare encore Gianni Infantino. On aura donc bien un FIFA 23. Reste à voir lequel…