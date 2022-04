eFootball 2022 – On oublie tout et on recommence

Vous l’aviez oublié n’est-ce pas ? Caché dans les tréfonds de notre mémoire, là où nul ne souhaite s’aventurer, eFootball 2022 existe pourtant toujours. Konami se rappelle à notre mauvais souvenir en annonçant une nouvelle mise à jour du jeu qui fera enfin sortir sa simulation footballistique de son statut de béta qui n’a jamais voulu dire son nom. Le jeu de football dont le monde rêvé, avec un niveau de réalisme inédit, comme il nous avait si bien été vendu avant que chacun ne découvre la supercherie, sortira (enfin) en version 1.0.0 dans une semaine, le 14 avril.

Initialement prévue pour le 10 novembre dernier, cette première version « fonctionnelle » aura finalement pris cinq mois supplémentaires avant de venir, tel un sparadrap sur une jambe de bois, tenter de sauver le soldat eFootball 2022. Un retard pas bien étonnant vu la quantité de problèmes sur le jeu de Konami qui est encore aujourd’hui considéré comme l’un des plus mauvais jeu sorti sur Steam, avec plus de 85 % d’avis négatifs (sur plus de 28 000 avis). Mais comme on dit, une fois qu’on a touché le fond, on ne peut que remonter la pente, et au vu des changements annoncés, elle risque d’être très raide.

Comme Konami le précise à de très nombreuses reprises dans son communiqué, c’est à un « nouveau jeu de football » auquel nous aurons affaire. En plus d’une correction massive de bugs, chaque point de gameplay aurait été revu et corrigé, avec un petit goût de « retour en arrière », vers ce que feu PES faisait extrêmement bien. La défense se voudra plus intuitive, avec l’ajout par exemple de raccourcis pour initier un contact à l’épaule, ou le pressing individuel dont nous ne comprenons toujours pas la disparition. Du coté de l’attaque, c’est le grand chambardement aussi. Vitesse d’exécution et de tir, taux de frappes cadrées, satisfaction au contact du cuir, la plupart des curseurs devraient être rehaussés avec cette mise à jour.

Mais ce n’est pas tout, preuve que eFootball 2022 part de très loin, puisque les passes et les dribbles ont eux aussi bénéficié de très larges ajustements. On nous annonce un soin particulier sur ces points, avec une nette accélération des transmissions et du rythme des matchs en général, une précision et une réactivité des joueurs accrues et un bien meilleur équilibre général.

Les événements sur le rectangle vert ne sont pas les seuls à bénéficier de cette nouvelle phase de développement. De nombreuses fonctionnalités, qui n’auraient jamais du être supprimées, signent leur retour. Des options aussi essentielles dans le plan de jeu que la formation, les instructions individuelles ou les tactiques secondaires notamment seront de la partie. Un retour appréciable, tout comme celui du mode de jeu « équipe créative », rebaptisée pour l’occasion « équipe de rêve ».

Un retour aux fondamentaux donc dans tous les aspects du jeu, avec comme objectif une « remontada » à la Final Fantasy XIV: A Realm Reborn ou No Man’s Sky qui ont réussi, au fil des mises à jour, à devenir d’excellents titres unanimement reconnus. La marche semble pourtant encore plus haute pour eFootball 2022. Au delà de restaurer simplement un jeu cassé de partout, c’est surtout le lien de confiance entre les joueurs et le studio qui a besoin d’être resoudé. Une tâche autrement plus complexe qui risque de ne jamais aboutir tant les moyens que Konami peut mettre en place, surtout sur un délai aussi court, nous semblent limités.

Mais qui sait ? Avec une équipe entièrement focalisée sur les moutures console et PC de son free to play, la version mobile étant mise entre parenthèse pour le moment, Konami pourrait créer la surprise avec son « nouveau jeu de football ». Dans le cas contraire, c’est malheureusement le glas pour le studio dans le monde du football virtuel qui sonnerait, eux qui ont été au firmament pendant des années avec PES et ISS encore avant. Rendez-vous est donc pris pour le 14 avril pour savoir si eFootball 2022 jouera les prolongations sur le terrain ou restera cloîtré à l’infirmerie.