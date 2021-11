eFootball 2022 – Un autre clou dans le cercueil du jeu de foot controversé ?

C’est quand même pratique de développer des jeux de nos jours. Attention, on ne dit pas que c’est simple, on dit que c’est « pratique ». Vous comprenez la nuance ? Bien des moyens sont mis en place pour permettre aux joueurs d’essayer (et parfois de payer) des jeux avant même qu’ils ne sortent. Si des fois ça permet de peaufiner une expérience, les retours des joueurs permettant aux studios d’améliorer certains points et donc de rendre un titre plus adapté aux attentes, c’est aussi parfois l’occasion de juste sortir une daube et de lui promettre un avenir meilleur, un peu comme eFootball 2022.

On a l’air salé ? Qui ne l’est pas ? Avec eFootball 2022, Konami nous annonçait le renouveau de PES/Winning Eleven, une nouvelle ère pour le football virtuel. Bien trop de promesses que l’éditeur n’aura pas su tenir avec la formule initiale de son jeu qui aligne une technique archaïque, un contenu famélique, des graphismes datés et une quantité de bugs. En réponse à la gronde des fans, Konami a promis qu’il allait rectifier le tir, garantissant la correction de bugs en parallèle de l’ajout de contenu prévu dès l’origine avec des correctifs, une opération qui devait démarrer en novembre avec une série de corrections le 5 et le lancement de la version 1.0 le 11.

C’est mort. Si le patch correctif daté du 5 est bel et bien disponible sur tous les supports (il corrige d’ailleurs un grand nombre de bugs techniques et graphiques, retrouvez la liste complète dans les sources), la mise à jour qui devait permettre d’étoffer le contenu prévue pour le 11 novembre est maintenant reportée au printemps prochain ! En d’autres termes : n’attendez pas de nouvelles équipes ou de nouveaux modes de jeu avant les prochaines floraisons. Encore un coup bas qui tacle les espoirs des amateurs de football virtuel.

Malheureusement, ce report n’a pas comme conséquence que de foot-re les boules aux aficionados du ballon rond. Ça ne vous a peut-être pas échappé mais, en plus de son offre de base gratuite, eFootball 2022 proposait un pack premium distribuant notamment de la monnaie in-game ainsi que des tickets pour acquérir des joueurs rares. Ce pari de longue date (puisque le lot était disponible à l’achat dès septembre mais ne serait disponible aux joueurs qu’à partir de la mi-novembre) se trouve donc lui aussi décalé jusqu’au printemps forçant Konami à prendre une autre décision difficile : celle d’annuler et de rembourser toutes les précommandes de Premium Play Pack.

De bien piètres nouvelles donc que nous partageons dans ces lignes et cela sans même aborder le cas de la version mobile du jeu, elle aussi reportée au printemps. Nous souhaitons donc bonne chance à Konami qui risque d’en avoir besoin pour corriger l’ensemble des problèmes dans un premier temps mais aussi pour rassurer et séduire les joueurs afin qu’ils offrent une seconde chance. Pour l’heure, c’est mal engagé. En tout cas, dommage pour l’éditeur que le ballon d’or ne récompense pas les tirs manqués…