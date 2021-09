eFootball (PES) arrive ce mois-ci : équipes, modes de jeux, on fait le point

Longtemps attendu, entre crainte et espoir, voici que le free-to-play eFootball se profile enfin à l’horizon. C’est dans moins d’un mois que les amateurs de ballon rond pourront chausser les crampons virtuels puisque le successeur de PES (qu’il repose en paix) est toujours prévu pour le 30 septembre 2021.

L’éditeur Konami a livré de nombreux détails alors qu’on rentre dans la dernière ligne droite avant le lancement du titre. De quoi rassurer ceux qui attendait un renouveau pour la licence. Ou pas, car le contenu de départ du jeu s’annonce plutôt famélique à l’heure actuelle. Comme pour sa confiance en l’avenir, l’éditeur s’est fendu de la publication d’une feuille de route pour les mois à venir.

Au moment de sa sortie, sachez que le jeu proposera de participer des matchs en local ou online. Les footballeurs virtuels pourront choisir des rencontres contre l’IA ou contre des adverses bien réels, avec la possibilité de rencontres cross-generation (PS5 VS PS4, ou Xbox One VS Series). Pour le moment il ne s’agira que de matchs amicaux, les compétitions sont bien prévues, mais arriveront plus tard (cet hiver si tout va bien).

Au lancement du jeu, seules neuf équipes seront disponibles :

Arsenal

Barcelone

Bayern Munich

Corinthians Paulista

Flamengo

Juventus

Manchester United

River Plate

São Paulo

Celles-ci pourront s’affronter dans six stades au choix : Allianz Stadium (Turin), Emirates Stadium (Londres), Allianz Arena (Munich), Camp Nou (Barcelone), Old Trafford (Stretford) et le stade eFootball. Supporters des équipes françaises, il vous faudra vous montrer patient avant que vos 11 collectifs favoris n’arrivent en jeu.

La première mise à jour majeure suivra ensuite à l’automne, et sera téléchargeable gratuitement. Celle-ci comprendra de nouveaux modes de jeu, notamment les Creative Teams (équipe créatives), dans lesquelles les joueurs créent leur propre équipe, à l’instar d’Ultimate Team de FIFA (ou de la feature myClub des jeux PES précédents).

Cette update arrivera avec de nouvelles features :

eFootball Creative League: les joueurs s’y affronteront avec leurs équipes customisées afin de grimper en haut du classement de la ligue.

Tour Event: des matchs contre des IA afin de gagnez des récompenses.

Challenge Event: des matchs en ligne avec des objectifs particuliers afin d’obtenir des prix.

Match rapide en ligne : des matchs occasionnels, pour lesquels Konami promet plus de 600 équipes sous licence.

Matchmaking multiplateforme : avec la possibilité de matchs entre joueurs PC et consoles.

Des matchs en ligne organisés dans des lobbies.

Selon Konami, la mise à jour de l’automne ajoutera également le modèle de monétisation du jeu. Pour l’heure on sait que trois types de monnaies seront utilisées en jeu : les eFootball coins (achetés avec votre argent IRL), les eFootball Points et GP (tous deux gagnés en jeu). On attendra d’en savoir plus sur celui-ci avant de pouvoir vous en dire plus.

Comme nous nous y attendions, à sa sortie le 30 septembre, eFootball ne sera qu’une sorte de démo avant le véritable lancement du jeu, qui aura lieu avec la première update d’automne. Un choix discutable, puisqu’il est difficile d’imaginer comment avec un contenu si maigre Konami pourrait ramener des joueurs à s’intéresser à sa licence, et encore plus comment l’éditeur pourrait les fidéliser…

On vous donne rendez-vous fin septembre pour notre verdict. D’ici là, dites-nous tout : pensez-vous que Konami ait fait le bon choix en passant sur un mode free-to-play ? Allez-vous donner une chance à eFootball ?