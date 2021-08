[Gamescom 2021] eFootball – Un digne successeur free-to-play pour PES ?

Chez Konami, on ne sait peut-être plus faire de bons jeux vidéo, mais on a toujours des idées. Enfin, une idée, parce que ces dernières années, la plupart des innovations made in Konami consistent surtout à transformer tous leurs titres en free-to-play, en jeux mobiles ou en machines de Pachinko (pauvre Silent Hill réduit à ça). Pro Evolution Soccer n’échappe pas à la politique de sa maison mère, et a entamé sa mutation pour devenir eFootball.

À l’occasion de la Gamescom 2021, Konami s’est fendu d’une bande-annonce dédiée aux nouvelles mécaniques de gameplay incluses dans eFootball. Avant même de rentrer dans le détail, ce qui saute aux yeux au visionnage de ce trailer, c’est bien évidemment que le moteur Unreal 4 semble faire un job très correct. Le résultat est bien plus réaliste que dans les opus précédents tant au niveau graphique que dans la gestion de la physique.

Simulation sportive oblige, les amateurs de foot attendaient avec impatience des détails concernant le gameplay de ce prochain épisode. L’éditeur a répondu aux questions des footballeurs de salon, en éclaircissant quelques points. Tout d’abord, sachez que les développeurs mettent l’accent sur les confrontations en un contre un. Leur but est d’augmenter le panel d’actions possibles pour un attaquant afin de pouvoir déjouer les défenses adverses.

Pour répondre à cette nouvelle dynamique, les défenseurs auront plus de possibilités de contrôle du ballon s’ils parviennent à anticiper les passes et dribbles adverses, afin de lancer des contre-attaques rapides. Ceux qui jouent en défense pourront également s’appuyer sur un nouveau système de gestion de la taille des joueurs afin de tenter de prendre possession du ballon.

Soyons honnête, la présentation des améliorations de gameplay de eFootball peine à convaincre. Les animations ont certes gagné en réalisme, mais elles semblent saccadées et par moment peu naturelles. L’idée de mettre en avant les un-contre-un peut être un excellent parti pris, à même de dynamiser les rencontres. Toutefois, le fait de zoomer systématiquement sur les joueurs au moment des face-à-face a pour effet d’empêcher toute visualisation globale du terrain, et donc peut être très pénalisant dans la construction de jeu.

On peut sans doute se rassurer en se disant que le titre n’a pas encore de date de sortie officielle, si ce n’est un vague “automne 2021”, et que le studio a encore le temps d’améliorer sa copie… L’espoir fait vivre. Il est bien plus probable qu’en s’appuyant sur un modèle free-to-play, les développeurs en profitent pour apporter des mises à jour régulières, en corrigeant bugs et problèmes techniques au fil du temps. Les communicants de Konami eux-mêmes avaient confirmé qu’à sa sortie, le jeu ne serait en gros qu’une démo.

De là à penser que eFootball sortira sous forme de jeu en kit, pas vraiment terminé, avec des modes de jeu à acheter au fur et à mesure de leur implémentation dans divers Battle Pass, et que le titre ne sera en réalité fini que de longs mois après sa sortie officielle, il n’y a qu’un pas qu’on vous laisse libre de franchir.