Mario Strikers: Battle League Football – Hey, vous savez qui développe ?

Nous n’osions plus y croire (et on a toujours du mal à y croire), après 15 années d’absence, Nintendo a bien confirmé l’arrivée d’un nouvel épisode de sa série Mario Strikers. Une annonce « choc » (à relativiser puisque certains s’en fichent) qui, malgré la surprise de nombre de fans, n’en était peut-être pas une puisque pas mal de leakers laissaient entendre que Mario et sa clique s’apprêteraient à nouveau à enfiler les crampons et à distribuer des tacles. Ceci dit, s’il est de bonne guerre de constater que les rumeurs ne sont pas toujours très loin de la réalité, une certaine poignée de celles-ci semblaient sous-entendre (avec pincettes) d’autres détails autour de Mario Strikers: Battle League Football, détails auxquels il est temps de donner des cartons rouges.

En vrai, on a pas grand chose à se mettre sous la dent si ce n’est confirmé qui est derrière le jeu. Peu avant l’officialisation de ce projet, nous avions partagé avec vous une certaine quantité de rumeurs qui laissaient présager le retour de l’ex-plombier dans les stades, certaines d’entre elles imaginant qu’il portait plutôt une tenue de baseball, d’autres, un uniforme de football. Si maintenant l’état de fait est confirmé, une partie de ces rumeurs laissaient entendre que Bandai Namco serait sur le développement du titre, pas impossible puisque le géant de l’édition travaille plutôt régulièrement auprès de Nintendo, mais aussi puisqu’il aurait signé des mini-jeux de foot et de baseball dans Mario Sport Superstars (sur Nintendo 3DS).

Qui est derrière Mario Strikers: Battle League Football ? Aujourd’hui, nous le savons enfin (enfin, par sécurité prenez des pincettes mais l’information semble sûre). D’après la PEGI australienne, il semblerait que le studio derrière le jeu ne soit nul autre que celui derrière les deux épisodes originaux : Next Level Games (à qui nous devons également aussi l’exceptionnel Luigi’s Mansion 3) ! Une bonne nouvelle ? Plutôt oui ! Disons que, si le ton général semble s’être plutôt adouci (en même temps, difficile de faire plus que Mario Strikers Charged sans écorner l’image « family friendly » de Big N), on peut au moins s’attendre à quelque chose de solide côté gameplay, en espérant que ce soit aussi le cas en termes de contenu (les volets Wii et GameCube étant plutôt pauvres sur ce plan) et d’équilibre.

Mario Strikers: Battle League Football entre sur le terrain dès le 10 juin en exclusivité sur Nintendo Switch. Et, pour en remettre une couche, on vous remet le trailer d’annonce, ne nous remerciez pas.