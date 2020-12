FIFA Ultimate Team pourrait être bloqué par EA dans certains pays !

Les joueurs peuvent en attester, FIFA Ultimate Team, ou FUT pour les intimes, n’a jamais été aussi important économiquement ces deux dernières années pour Electronic Arts, car représentant une rentrée financière très importante pour l’éditeur.

Ceci dit, de notre point de vue le modèle économique liée aux fameuses lootbox est de plus en plus envahissant et regrettable, avantageant forcément les joueurs les plus riches au profit des plus pauvres. Sans rentrer dans le détail, on assiste là à une sorte de guerre sociale numérique qui dépasse même le cadre du jeu vidéo.

Faut dire que ce système s’apparente aussi à une sorte de loterie, vu qu’il est basé sur le hasard, et que dans beaucoup de pays c’est assez mal vu par les différents gouvernements. EA a d’ailleurs plusieurs fois été dans l’œil du cyclone judiciaire, en Belgique (où le débat fait actuellement rage), en Hollande ou encore aux États-Unis par exemple, pour l’usage de ces lootbox qui font tant débat et pas que dans FIFA d’ailleurs, remember Star Wars Battlefront 2.

Mais, même si le sujet est intéressant, et qu’il serait pertinent de se plonger dans l’univers impitoyable du profit à tout prix, ce n’est pas complètement ce qui nous intéresse ici. On va plutôt nous attarder sur la dernière mise à jour qu’à reçu FIFA 21 et qui cache bien son jeu sur un point précis trouvé et dévoilé par FutWatch.com.

En fouillant dans le code de cette dernière mise à jour, les petits experts du site ont en effet déniché une ligne de code faisant référence à un message pop-up qui apparaitrait pour signifier que le service FUT n’est pas accessible. Sauf qu’ici il ne s’agirait pas d’une erreur réseau ou autres choses courantes, mais bien d’une interdiction liées à la législation dans une région ou pays particulier.

Cela ne veut pas forcément dire qu’EA se prépare à fermer son mode de jeu dans quelques pays, mais se prépare simplement à devoir le faire si jamais ils en sont contraints par des lois locales. Beaucoup d’états dans le monde pensent à durcir leur législation quant aux jeux de hasard ou encore au casinos en ligne, créant des dépendances pouvant s’avérer très dangereuses.

Les lootbox pourraient alors faire partie du lot des interdits, mais est-ce un mal finalement ?

Probablement pas. Electronic Arts pourrait alors réfléchir à une autre approche de FUT, moins financière, plus basée sur la partage et les échanges entre joueurs, c’est ce que devait être ce mode à la base et il est devenu au fil des ans une simple loterie en ligne.

Notre test de FIFA 21 se montrait d’ailleurs très critique à l’égare de cette pratique.