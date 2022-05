Mario Strikers: Battle League Football – Feuille de match et mercato ?

Entre Mario et le sport, c’est une grande histoire d’amour. Le célèbre moustachu s’est montré plus sportif que jamais à travers de nombreux titres. Après avoir participé aux Jeux Olympiques en compagnie de Sonic, pratiqué son meilleur revers dans Mario Tennis Aces, notre plombier préféré ambitionne désormais de (re)faire du football dans Mario Strikers: Battle League Football mais de manière beaucoup plus intense et pas seulement avec de simples crampons.

Annoncé lors du Nintendo Direct de février dernier, Mario Strikers: Battle League Football est attendu pour le mois de juin 2022 sur Nintendo Switch, ce qui laisse peu de temps pour mettre en place une campagne de communication à la hauteur de l’événement.

Pour rappel, deux équipes de cinq personnages s’affrontent sur un terrain le temps d’un match durant lequel tout est permis : plaquer ses adversaires, utiliser des objets à la sauce Mario Kart ou encore jouer avec la main. Après avoir diffusé un trailer dans lequel nous pouvons avoir un aperçu du gameplay intense et assez percutant du titre, comme par exemple les Hyper Frappes qui permettent, à l’aide d’un objet spécial récupéré sur le terrain, de mettre deux points d’un coup si le ballon rentre dans les filets. La stratégie est donc au rendez-vous puisqu’il va falloir optimiser les accessoires afin d’avoir les bonnes statistiques.

Après ce gameplay alléchant, Big N nous révèle la feuille de match. Pour l’instant, les dix personnages retenus pour les premiers matchs sont : Mario, Luigi, Bowser, Peach, Harmony, Toad, Donkey Kong, Wario et Waluigi. Ces personnages que l’on connaît très bien, pour ne pas dire emblématiques, ont été joliment illustré dans l’esprit du jeu.

On imagine mal Nintendo se contenter uniquement de proposer ces personnages, d’autant plus lorsque d’autres, « gentils » comme « méchants » ont été aperçus dans l’annonce du Nintendo Direct. Il ne serait donc pas surprenant que ce dernier décide d’agrandir ce roster via un mercato par le biais de mises à jour gratuites ou même de DLC pour les personnages les plus iconiques. Face au potentiel du titre, Big N pourrait même envisager d’élargir ce dernier avec des licences à l’image de ce qu’a fait Super Smash Bros avec des annonces toutes plus épiques les unes que les autres.