Les jeux de casino sur Nintendo sortis en 2021 et 2022

Avec pour priorité le plaisir du joueur, Nintendo connaît un succès conséquent dans le domaine du jeu de hasard. Grâce à ses jeux de casino sur Switch, ce dernier prend une réelle avance sur ses concurrents, offrant un catalogue de titres que vous ne trouverez pas chez les autres. Aussi, son environnement virtuel plus que réaliste fait la différence. Mieux encore, vous pouvez pratiquer les jeux sans argent. Voici les derniers jeux de casino Nintendo les plus populaires.

All in Casino Girls

Ce premier jeu sur notre liste vous donne la possibilité de gagner des jackpots. Il permet aussi d’augmenter votre prestige afin d’accéder à de nouvelles options de loisir. D’autre part, vous êtes plus attirant à l’endroit des femmes. Et d’une manière éventuelle, vous atteignez le sommet du répertoire des millionnaires !

Comme points particuliers, vous pouvez accéder jusqu’à dix différentes options de loisir. Et mieux que ça, elle vous donne le pouvoir d’améliorer sept personnages. Ajouté à cela, il est également possible d’amplifier vos futurs bonus par des mises à jour. Facile de remporter le jackpot le plus populaire connu des joueurs. Le catalogue de performance des millionnaires mondiaux est aussi accessible. C’est aussi l’occasion de profiter des tours gratuits sans limites. Il en va de même pour des bonus chaque jour qui augmentent selon votre niveau. Par contre, lorsque vous jouez ou réussissez à ce jeu, ne vous attendez pas à un exploit futur. Pourquoi ? Parce qu’il n’offre que de l’argent virtuel comme prix.

Machine Pyramid

Meilleur jeu de casino, Machine Pyramid aborde le thème très populaire de l’histoire de l’Égypte ancienne. Grâce à son jackpot de 6.000 pièces, il a un gros potentiel lucratif. Par exemple, le meilleur casino depot 5$ qui vous permet d’accéder aux jeux avec un dépôt sans risque. Avec une configuration de rouleaux de 3-4-5-4-3, il offre 720 façons de gagner. Il propose cependant des substitutions à wild. Notamment, un multiplicateur, des générations de wild et la fonction Avalanche.

Qui plus est, il invite les joueurs à entrer dans une fonction bonus unique de trois ou cinq tours gratuits. Cette fonctionnalité supplémentaire comprend des « wilds collants ». Elle présente également des wilds empilés pour des opportunités de gains supplémentaires. Qui plus est, chaque fois qu’une icône de chat apparaît sur les rouleaux, un re-spin gratuit est attribué.

Casino Roulette Royal

Finies les attentes, la roulette Royal est enfin accessible. Facile à jouer de n’importe quel coin du monde. Elle apporte plein de surprises, la première est de pouvoir y participer sans dépenser d’argent. La seconde, profitez d’une expérience inédite. Et si vous faites partie des fans, vous allez certainement adorer cette roulette Royal. Vous n’aurez qu’à mettre en place une stratégie incontournable pour remporter la victoire. Si vous n’avez pas d’astuces pour jouer, sachez qu’elle permet également de tester vos diverses méthodes.

The Four Kings Casino and Slots

Cet ensemble complet d’animation est disponible gratuitement sur Switch. Et d’ailleurs, The Four Kings casino est le meilleur jeu de casino du catalogue. Il propose même une simulation gratuite et complète. Mieux encore, il vous permet de vous immerger dans le monde du casino pour des aventures riches en émotions. Il comprend également les grands classiques du casino. Notamment le blackjack, la roulette, etc. comme sur un casino en ligne dépôt minimum 1 euro. Jeu MMO, il se déroule dans un coin fictif nommé The Four Kings. En effet, le joueur peut créer son avatar et le balader au sein du casino. Ou il peut sortir et affronter plusieurs autres joueurs et gagner davantage.

Mieux, il est réputé être un jeu social en ce qu’il implique une compétition. En effet, le joueur peut faire de son avatar personnel, le plus original de tout le casino. En revanche, cela nécessite de gagner des vêtements et accessoires. Il obtient cette gratification à l’issue d’un classement qui se fait tous les trois mois. Notons que le portrait du gagnant est affiché dans le hall du casino et la compétition redémarre.

Four Kings : Video de jeu de cartes

Vous avez envie de vous perfectionner au poker ? Ceci est une solution parfaite. Pas besoin de jeton supplémentaire. Vous le trouverez auprès des créateurs potentiels de jeux en ligne. Il met à votre disposition de très bons outils à exploiter. Autrement dit, tout le nécessaire pour devenir un joueur incontournable de poker. Ajoutez à cela, vous aurez droit à une page de statistiques complètes pour un meilleur suivi du jeu. Tout le reste est dans votre camp. Il vous suffit de présenter vos gros gains et de prendre plaisir à battre la maison !

Lots of Slots

Parmi ses bandits manchots, Lots of Slots est l’un des incontournables. D’abord, il vous sera facile de tenter votre chance. Pour ce fait, il vous permet de débloquer progressivement des niveaux plus difficiles. En effet, au début, le joueur n’a accès qu’à deux jeux. Pour en jouer davantage, il doit faire des tours réussis qui lui permettent de monter en niveau.

Dans le souci d’une convivialité, ces dernières machines à sous sont faites dans le style de celles de Las Vegas. Elles se jouent avec 25 000 jetons de pari que vous recevez en entrant dans l’un des casinos. Vous avez la possibilité de faire tourner jusqu’à quinze machines à sous différentes. Une bonne occasion pour alimenter et augmenter vos chances de gagner.

Video poker at Aces Casino

Proposé par GameCo, il est sorti le 27 mars 2020. Il est construit de façon simple et efficace. Ce meilleur jeu de poker fait partie de ceux de la série des Aces Casino. Présent sur Switch, il est idéal pour s’initier au poker. En effet, rien qu’à l’évocation de son nom, vous comprenez qu’il est focalisé sur un jeu donné.

Par ailleurs, le poker classique comprend des variantes du poker. Il s’agit de Jacks or Better, Deuces Wild, etc. Il est particulièrement attrayant grâce à ses thèmes 3D. Ainsi, il offre la possibilité au joueur de profiter d’une partie de poker en étant entouré de requins.

Black Jack World Tour

Le blackjack World Tour (21 cartes préférées) est enfin disponible et peut être joué n’importe quand, où que vous soyez. Vous pouvez parier sans gaspiller d’argent pour profiter d’une expérience unique. Autrement dit, vous pouvez simplement jouer avec de l’argent virtuel. Il suffit que vous développiez une stratégie solide pour remporter la victoire. Différents loisirs de cartes vous sont proposés pour tester vos astuces. Un éventail de jetons offert vous permet de profiter d’une expérience du blackjack 21 blitz.

Craps at Aces Casino

Le dernier de notre présentation. Très amusant de s’offrir l’immense plaisir de participer aux dés dans le Craps de style Vegas party. À l’instar du casino, à vous de choisir la table qui vous convient. Ensuite, pour le cas des jeux de grattage, profitez d’une vaste plage de récompenses. Cela vous permet d’obtenir des gains faciles et amusants.