Les mini-jeux – L’univers du casino au sein des jeux vidéo

Avec une popularité en forte hausse depuis de nombreuses années, le casino a fort logiquement inspiré d’autres domaines et, bien sûr, le monde du jeu vidéo. L’influence est forte et a permis à de nombreuses plateformes et autres jeux de profiter de la popularité des tables de poker, blackjack ou d’autres jeux disponibles au casino, qu’il soit physique ou en ligne.

Au sein même de jeux vidéo réputés, il est donc possible de jouer directement au casino de manière totalement virtuelle et même, parfois, de manière officielle. Focus sur les jeux qui offrent ces possibilités…

Le monde du casino est populaire

Ce n'est pas une surprise de voir des jeux comme Skyrim ou GTA 5 inclure le casino dans certains des mini-jeux ou des possibilités présentes sur ces opus. L'intérêt est si fort qu'il est évident que des studios comme Rockstar aient sauté sur l'occasion au moment d'éditer leur jeu. Le casino en ligne est de plus en plus populaire chez un grand pourcentage de la population et il convient de l'adapter à d'autres domaines.

GTA V

Les plus férus de GTA connaissent évidemment les innombrables possibilités du mode de jeu en ligne. Si le mode campagne et hors-ligne est toujours aussi exceptionnel, GTA se savoure également en ligne au contact d’autres joueurs et au gré de braquages virtuels, courses de voiture et autres défis toujours aussi nombreux les uns que les autres.

Bien que cette fonctionnalité ne soit pas disponible en France, Rockstar a introduit et autorisé, dans certains pays, un véritable casino dans la carte de Los Santos. Il est donc possible de jouer de véritables parties de poker au Diamond Casino & Resort et de potentiellement gagner de l’argent.

Red Dead Redemption

Salués unanimement par la critique, les deux opus de RDR permettent de s’adonner à plusieurs mini-jeux au sein même de l’histoire. Une partie de blackjack, de poker ou même de dés est donc possible en pleine campagne de jeu.

Skyrim

C’est une minuscule partie des possibilités en matière de gaming offertes aux joueurs de Skyrim. Avec des mini-jeux issus tout droit du monde du casino et l’accès à des paris virtuels, l’univers du casino a bien évidemment influencé les éditeurs du jeu.

Fallout: New Vegas

Le nom parle pour lui et il serait presque impensable de ne pas pouvoir jouer au casino dans un tel opus. Fort heureusement et logiquement, les éditeurs du jeu ont pensé à cette possibilité et il était donc envisageable pour les joueurs de prendre part à divers jeux. Une influence déjà généralisée en 2010, à la sortie du jeu.