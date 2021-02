Aviator – Un jeu de casino pas comme les autres

Vous cherchez un jeu original et passionnant pour occuper vos soirées ? Vous aimeriez faire quelques parties rapides avec d’autres joueurs ? Apprêtez-vous à décoller avec Aviator ! Offrant une expérience unique, le jeu a déjà attiré l’attention de nombreux joueurs de casino en ligne. Créé par le développeur Spribe, Aviator est sorti en février 2019 et fait partie des plus appréciés dans sa catégorie. Pourquoi ? Car il se distingue par divers éléments qui séduisent les joueurs. Avant de commencer à jouer au jeu Aviator, nous allons vous le présenter plus en détail :

Pourquoi les joueurs aiment tant Aviator ?

Disponible sur PC, mobile et tablette, le jeu Aviator a des caractéristiques que la plupart des autres jeux de casino n’ont pas. Notamment, il propose un gameplay spécifique et novateur, bien éloigné des machines à sous standard.

De plus, il permet aux joueurs d’interagir entre eux via le chat intégré. C’est idéal pour retrouver le côté social d’un casino. Aviator donne également la possibilité de visualiser les mises et les gains des autres joueurs. Cela renforce l’aspect social, tout en aidant à ajuster sa propre stratégie.

Aviator, faites voler votre avion pour gagner

Vous l’aurez compris, Aviator fonctionne différemment des jeux de casino classiques. Outre les interactions sociales qu’il propose, sa différence principale se situe au niveau de son gameplay. En effet, il détermine le résultat de vos paris de manière assez originale : à la place des symboles et des lignes de paiement d’une machine à sous, ce jeu met en scène un avion qui vole. Le but est de collecter vos gains pile au bon moment.

En complément, Aviator applique un coefficient de croissance aléatoire au vol. Ce multiplicateur peut aller de 1 à 1 million ; ce qui signifie que le jeu offre un grand potentiel de gain !

Malgré son originalité, ce jeu est facile à comprendre et à prendre en main. Vous devez placer un pari dans le temps imparti – vous avez environ 10 secondes, alors mieux vaut être rapide. Au début du tour, votre avion s’apprête à décoller et son coefficient augmente jusqu’au moment il s’envole effectivement. Si vous encaissez l’argent avant que l’avion ne s’envole pour de bon, vous gagnez une somme équivalente au coefficient atteint. À l’inverse, si vous n’encaissez pas vos gains à temps, vous perdez votre pari. C’est aussi simple que cela !

Il existe également une option de pari automatique, qui sauvegarde votre pari précédent et mise automatiquement à votre place.

Quel est le RTP du jeu Aviator ?

Enfin, Aviator présente un taux de retour (Return to Players – RTP) de 97%, ce qui est tout à fait acceptable. En d’autres termes, vous pouvez espérer un rendement à long terme de 97 % de votre mise. Avec un tel RTP, ce jeu est bien plus intéressant que de nombreuses autres machines à sous en ligne, dont les rendements sont nettement inférieurs.

À ce sujet, sachez qu’Aviator utilise l’algorythme « Provably Fair », qui garantit un résultat équitable à 100 %, sans intervention d’applications tierces. Vous pouvez même le vérifier en cliquant sur un des coefficients obtenus précédemment (le bouton se situe en haut de l’écran).