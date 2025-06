Japan Expo 2025 – Guide du joueur avisé

Comme chaque année, qui dit juillet, dit nouvelle édition de Japan Expo. Avec un os cette année : Japan Expo aura lieu plus tôt que prévu, du 3 au 6 juillet. Comme chaque année, les organisateurs ont concocté un planning varié, permettant de mettre en valeur chaque aspect culturel du pays… pour peu qu’on s’y prépare !

Les conférences de cette édition

Cette année, ce sont deux conférences importantes qui vont rythmer la convention pour les amateurs de jeu vidéo. La première aura lieu le 3 juillet sur la scène Také à 16h15, et sera l’un des temps forts de la journée. Le studio Metronomik y présentera en avant première No Straight Road 2, avec du beau monde au micro : Le producteur exécutif du jeu, Idir Alexander Ould Braham, sera accompagné de deux comédiens de doublages impliqués sur la version française, Kelly Marot et Donald Reignoux ainsi que de Hajime Tabata, sauveur du projet Final Fantasy XV.

La seconde conférence immanquable, c’est celle des développeurs de Sandfall, le studio derrière Clair-Obscur. Elle aura lieu le Vendredi 4 Juillet sur la scène Také à 13h00. Il s’agira d’une table ronde réunissant Lorien Testard (compositeur), William Tomasi (artiste cinématique), Mélinda Davan (journaliste, animatrice) ainsi que plusieurs acteurs et comédiens de doublage. On y parlera musique, motion capture… tout ce qui est essentiel pour donner vie aux cinématiques d’un jeu.

Si ces deux conférences seront clairement les temps forts de cette Japan Expo, il ne faut pas non plus oublier que d’autres studios vont profiter de la convention pour parler de leurs actualités : ce sera le cas pour Bandai-Namco, qui présentera ses sorties à venir le Samedi 5 Juillet sur la scène Také à 16h15, avec de nouvelles images de Towa and the Sacred Tree.

Jouer et découvrir à Japan Expo

Comme chaque année, Japan Expo est également l’occasion de sortir de sa cabane et jouer avec d’autres passionnés. Deux types d’expériences sont concernées : certaines sont organisées par les studios eux-mêmes, et c’est souvent l’occasion de découvrir les sorties à venir.

Ce sera notamment le cas au stand Nintendo. Vous ne pourrez pas le manquer, comme chaque année, c’est l’un des plus gros stands de la convention avec son arche rouge et ses files d’attentes à n’en plus finir. Forcément, avec la sortie de la Switch 2, la firme au plombier ne s’est pas faite prier pour préparer un planning chargé.

Il sera, forcément, possible de s’essayer à Mario Kart World, tête d’affiche de la nouvelle console. Là où cela devient plus intéressant, c’est que certains jeux seront disponibles en avant-première. Les visiteurs pourront mettre la main sur Metroid 4 Beyond et Donkey Kong Bananza.

Sega viendra lui aussi avec de nouveaux titres à présenter et tester, avec Shinobi: Art of Vengeance et Demon Slayer: the Hinomaki Chronicles 2.

D’autres studios seront bien entendu présents : au détour des différents halls, il sera possible de croiser des stands dédiés pour Cygames, Hoyoverse, Bandai ou d’autres studios.

L’autre style d’expérience disponible, c’est celle proposée par les associations : venir sur des stands tester des jeux, découvrir des licences historiques. C’est le cas de Rétro du Coeur et de MO5, qui proposeront aux visiteurs des parties de jeux rétros sur des consoles des années 1980 à 2000.

Bien entendu, qui dit moment de rencontre entre joueurs dit aussi compétition : Super Smash Bros. Melee, Bomberman… MO5 proposera des tournois sur ces licences, avec une finale sur scène le dimanche. Cependant, c’est chez 2Lives que l’esport versus fighting sera à l’honneur, avec des tournois organisés tout le long de l’événement.

Japan Expo, c’est également l’occasion pour des genres ou des licences niches particulièrement populaires au pays du soleil levant de se faire remarquer. Ainsi, cette année encore, les fans de jeux de rythme pourront se réunir autour du stand de JVM et Touhou Bohu continuera de faire parler du shoot ’em up à de nouveaux publics.

Rencontres et dédicaces

Les invités ne feront pas que des conférences : n’hésitez pas à venir avec vos copies de Clair Obscur, Final Fantasy XV ou Fuga. Sur tirage au sort, lors de moments précis de la journée, il sera possible de rencontrer les invités jeu vidéo lors de séances de dédicace. Cela concernera les membres du studio Sandfall présent sur l’événement le Vendredi 4 Juillet. Hajime Tabata, connu pour son travail sur Final Fantasy XV et son travail d’innovation, sera présent Jeudi et Vendredi. Enfin, Hiroshi Matsuyama, directeur de CyberConnect 2, sera présent les quatre jours de l’événement.

En fin de compte, le programme de Japan Expo pour cette année n’aura rien d’original, en même temps, ce n’est pas forcément ce qu’on demande de la convention. Le rôle de Japan Expo n’est pas d’être un salon d’annonce : c’est un moment pour créer du lien. Entre les joueurs, avec les acteurs. Et, ce que propose le salon est parfaitement adapté pour cela.