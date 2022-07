Immortals Fenyx Rising – Une suite à Hawaï ?

Immortals Fenyx Rising avait d’abord fait levé des sourcils pour sa proximité graphique (et en fait sa proximité tout court…) avec Zelda : Breath Of The Wild. Et de fait, les collages de captures d’écrans qui montrait le jeu comme une sorte de copié-collé des aventures de Link n’étaient pas complètement de mauvaise foi.

Cependant, s’il s’était « inspiré » de Zelda, le jeu n’en n’était pas moins réussi, et on accueille avec beaucoup d’enthousiasme l’idée d’une suite !

C’est dans le podcast de Jeff Grubb, dont les nombreuses rumeurs qu’il peut lancer s’avèrent souvent fondées, qu’on apprend que la suite d’Immortals Fenyx Rising serait en préparation, et serait un spin off plutôt qu’une suite à proprement parler. Finis, en effet, les dieux et légendes gréco-romains, le jeu partirait explorer les mythologies polynésiennes.

Un premier point de satisfaction se trouve dans le fait que cette annonce (qui n’est encore qu’une rumeur) nous permet de sortir du tunnel de mythologie nordique dans lequel le jeu vidéo semble coincé depuis de trop longs mois ; autre bonne nouvelle, Jeff Grubb croit savoir que les équipes de développement veulent conserver l’aspect très graphique et coloré du jeu, mais s’éloigner du style de Breath of the Wild.

Toujours est-il que même si toutes ces infos sont rigoureusement exactes, le titre n’en serait qu’au tout début de sa chaîne de développement, et ne paraîtra pas avant quelques années. Grubb évoque a minima 2025. En attendant cette seconde chance pour la licence, si vous êtes passés à côté d’Immortals Fenix Rising, cette news sera peut-être l’occasion pour vous de découvrir le jeu, qui, on vous le promet, renferme une grosse dose de fun. D’autant plus qu’il est en promo sur à la fois sur Xbox, PlayStation, Switch (à respectivement 17,50€, 21€ et 15€).