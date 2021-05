Hood: Outlaws & Legends – Découvrez les personnages dès maintenant

À quelques jours de sa sortie, Hood: Outlaws & Legends se dévoile encore un peu plus au travers d’une nouvelle vidéo, publiée par Focus Home Interactive. Cette vidéo de gameplay commentée nous en apprend plus sur les différentes mécaniques et les différents personnages disponibles dans ce jeu de simulation de braquage médiéval en PvPvE, inspiré de l’univers de Robin des Bois.

Avec des mécaniques de jeu d’infiltration bien connues, comme par exemple la possibilité de jeter des pierres pour divertir les ennemis ou encore les exécutions silencieuses, mêlées au gameplay des jeux en multijoueur, l’expérience offerte par le nouveau titre de Sumo Digital semble unique en son genre. Pour réussir à accéder au coffre et à la clé de celui-ci, il sera nécessaire de traverser des zones pleines d’ennemis tout en évitant de se faire devancer par l’équipe adverse.

Pour ce faire, les compétences de chaque personnage seront nécessaires pour passer inaperçu ou distraire l’ennemi, comme pourra le faire le Ranger, un personnage redoutable à distance grâce à son arc. Le Brawler sera l’équivalent d’un tank et sa compétence ultime lui permettra d’obtenir de l’endurance illimitée pour nettoyer les zones dans lesquelles vos ennemis auront le malheur de se situer.

Le Mystic représente le personnage soutien de l’équipe avec sa compétence de soin et sa furtivité permettant d’échapper aux gardes ainsi qu’au Sheriff, le détenteur de la clé du coffre pouvant exécuter instantanément chaque joueur à sa portée. Pour finir, la Hunter est un personnage hybride pouvant infiltrer les zones puis les défendre en gagnant un maximum de temps en attendant ses coéquipiers.

De plus, le studio a également dévoilé la feuille de route de Hood: Outlaws & Legends pour l’année entière. Fort heureusement, toutes ces nouveautés seront accessibles gratuitement et seront découpées en quatre saisons différentes apportant chacune de nouveaux personnages, de nouvelles cartes et modes de jeu ainsi que des Battle Pass permettant de débloquer de nombreux cosmétiques.

Les quatre premières saisons du jeu seront Litha, Samhain, Yule et Ostara et permettront de varier les mécaniques de gameplay du titre. Les joueurs sur PlayStation 5 seront également heureux d’apprendre que la manette DualSense utilisera tout son potentiel sur le titre grâce au retour haptique des gâchettes, s’adaptant à chaque personnage utilisé comme par exemple les vibrations qui permettront de localiser le Shériff sur la carte.

Hood: Outlaws & Legends sera disponible le 10 mai 2021 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Les joueurs ayant précommandé le jeu pourront accéder à l’early access à partir du 7 mai afin de découvrir ce nouveau titre ambitieux revisitant le mythe de notre enfance au travers d’un savant mélange d’infiltration et d’action.