Hood: Outlaws & Legends fera sa grande présentation lors des Game Awards

Demain soir aura lieu le gala des Game Awards, la première cérémonie de remise de prix de l’industrie du jeu vidéo. Et en plus de la distribution de statuettes, l’animateur Geoff Keighley devrait présenter comme à l’accoutumée des avant-premières exclusives, comme un certain Hood: Outlaws & Legends édité par Focus Home Interactive. Un acteur du marché de l’édition français, connu pour A Plague Tale notamment, qui ne devrait pas se contenter d’un seul titre à présenter.

À un jour de la cérémonie, l’éditeur français a utilisé son compte Twitter pour confirmer qu’il présentera en avant-première trois de ses prochains projets. Au moins deux d’entre eux se veulent des présentations officielles de nouveaux jeux vidéo, et compte tenu de la réponse du studio Flying Wild Hog (Shadow Warrior) , il se pourrait que cela soit une œuvre qui réunirait les deux entreprises.

Ready for @thegameawards tomorrow? We'll be there with @Hood_OL , as well as two additional major reveals! 👀 pic.twitter.com/zMuiJ9KYUo — Focus Home Interactive (@FocusHome) December 9, 2020

Le troisième titre quand à lui s’avère être Hood: Outlaws & Legends, le seul jeu dont on connaît quelques détails officiels. A ce titre, l’on ne peut qu’espérer que Sumo Newcastle nous offre quelques séquences de gameplay de son titre multijoueur à l’ambiance médiévalo-Sherwood, avec, pourquoi pas, une date de sortie. Car pour le moment nous n’avons rien de plus précis que son année de sortie (2021) ainsi que les supports sur lesquels le jeu devrait sortir (PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series)

Pour les quelques uns ne connaissant pas le titre, petit rappel de ce qu’est Hood: Outlaws & Legends. Multijoueur par essence, le titre propose aux joueurs des affrontements à quatre contre quatre (où ils devront également faire face à des obstacles) dont le but est d’envahir la colonie rivale et de voler tous les trésors qui s’y trouvent. Les missions peuvent être abordées de plusieurs manières différentes, bien que les deux aspects les plus notables soient le recours à la furtivité ou le choix d’une confrontation bien virile à grands coups de marteau dans la tête.

