The Game Awards 2020 – Et les jeux nominés sont…

Le rendez-vous approche. Devenue messe incontournable de la scène jeu vidéo, la cérémonie dite The Game Awards 2020 est prévue pour cette semaine et il est grand temps de s’attarder sur la liste des titres nominés pour cette édition 2020. Alors bien sûr, étant donné les trente catégories distinctes, on va uniquement s’attarder sur les cinq plus importantes à nos yeux. Mais avant ça, un petit mot sur comment fonctionne le système de vote.

Tout d’abord, sachez que les votes sont divisés en deux parties. D’un côté, nous avons les votes des joueurs représentant (seulement) 10% du résultat final. D’ailleurs, il est encore possible de voter pour votre jeu favori selon les catégories, il sera trop tard après mercredi. De l’autre, les votes des acteurs spécialisés venant des quatre coins du monde. En France, six rédactions font partie du jury final : Gameblog, Gamergen, JeuxActu, JeuxVideo Magazine, JeuxVidéo.com et Julien Chièze (sans commentaire).

On commence la liste des nominés avec la catégorie de toutes les attentes, celle du jeu de l’année. On retrouve ainsi :

Doom Eternal

Final Fantasy VII Remake

Ghost of Tsushima

Hades

Animal Crossing: New Horizons

The Last of Us Part II

Difficile d’anticiper le résultat final tant les excellences marquantes pullulent dans cette liste. Mais pour être tout à fait honnête avec vous, on espère que The Last of us Part II rafle la mise. Oui, s’agit là d’un avis purement personnel, on vous invite à partager vos attentes en commentaire. Vient ensuite la catégorie des jeux indé avec :

Carrion

Fall Guys: Ultimate Knockout

Hades

Spelunky 2

Spiritfarer

Une nouvelle fois, on balance notre avis, on espère voir Hades sortir vainqueur de cet affrontement. On enchaîne avec la catégorie du meilleur jeu multijoueur, une sélection jugée importante tant l’année 2020 nous a poussés à rester isolé. Qui sont les nominés ?

Animal Crossing: New Horizons

Among Us

Call of Duty: Warzone

Fall Guys: Ultimate Knockout

Valorant

Prions qu’Animal Crossing: New Horizons remporte ce combat tant il a apporté de réconfort en ces temps difficiles. Mais Among Us et son insolente popularité sur les différents réseaux sociaux ne devraient pas être très loin. Quatrième catégorie à souligner, le meilleur jeu mobile avec au programme :

Among Us

Call of Duty Mobile

Genshin Impact

Legends of Runeterra

Pokémon Cafe Mix

Dernière catégorie qu’on souhaite pousser maintenant, celle des musiques :

Doom Eternal

Final Fantasy VII Remake

Hades

The Last of Us Part II

Ori And The Will of The Wisps

On vous invite à visiter le site officiel The Games Awards afin de prendre connaissance de toutes les catégories présentées et de voter pour vos jeux préférés ! Quant à nous, on se donne rendez-vous ce jeudi à partir de 22h30 sur notre chaîne Twitch pour suivre cet événement ensemble.