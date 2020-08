Hood: Outlaws and Legends – Du multi médiéval très sanglant

On vous en a déjà beaucoup parlé, le State of Play qui a eu lieu le jeudi 6 août a permis à Sony de présenter plusieurs jeux à venir pour cette fin d’année et la suivante. C’est donc lors de cette conférence que Sumo Digital et Focus Home Interactive nous ont dévoilé Hood: Outlaws and Legends.

Le jeu est une réinterprétation de la légende de Robin des Bois, plus sombre et plus violente. On y retrouvera donc deux gangs de hors-la-loi, qui se battent pour réaliser des casses afin de monter dans l’estime du peuple. Le joueur aura la possibilité de choisir parmi différents personnages qui auront tous leurs techniques, capacités et gameplay qui leurs seront propres et demandera un vrai travail d’équipe.

Le trailer sanglant et brutal nous fait découvrir l’ambiance et quelques pistes sur le gameplay. En effet, Hood: Outlaws and Legends est un jeu multi PvPvE, dans lequel 2 équipes de 4 joueurs s’affrontent pour réaliser un braquage dans un décor médiéval. Cependant des gardes, contrôlés par l’IA, seront présents sur la carte et donnent cet aspect PvE qui obligera les équipes à adopter certaines stratégies pour venir à bout des autres joueurs et réaliser ce vol, comme par exemple choisir entre l’infiltration ou la bagarre.

C’est le premier projet de ce type pour le studio britannique Sumo Digital que l’on connaît plutôt pour ses jeux de courses tel que Team Sonic Racing et le futur Hotshot Racing, mais on le retrouve sur des projets plus sombres avec différents studios, comme par exemple IO Interactive sur Hitman 2. Cette ambiance sombre et médiévale de Hood: Outlaws and Legends n’est pas inconnue pour l’éditeur français Focus Home Interactive, qu’on connait pour l’excellent A Plague Tale et éditeur de Aeon Must Die!, annoncé lui aussi pendant le State of Play de Sony.

Hood: Outlaws and Legends est prévu pour 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X. Il faudra patienter avant de devenir une légende avec ce trailer d’annonce qui fait bien envie et en attendant les prochaines informations, qui arriveront sans doute plus tard dans l’année.