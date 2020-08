Aeon Must Die! refait parler de lui et devrait enfin sortir en 2021

Aeon Must Die! fait parler sa superbe animation pour nous annoncer sa période de sortie.

Comme promis, Sony nous présentait ce soir son nouveau State of Play, qui s’annonçait sans grande surprise, et comme l’on s’y attendait, il s’agissait surtout de mettre en lumière des jeux d’envergure modeste, ce qui en soit est une très bonne chose. Cependant pour qui s’attendait à voir des jeux tiers un peu plus AAA dans l’âme, eh bien c’est raté. Pour autant, nous avons pu par exemple, avoir des nouvelles de l’indépendant Aeon Must Die!, et le jeu donne toujours autant envie.

Alors il est fort probable que vous n’ayez jamais entendu parler de ce titre, du coup on va commencer par vous offrir une petite piqûre de rappel. Aeon Must Die! cela fait maintenant un petit moment qu’on l’a découvert et pourtant il a su se faire assez discret depuis l’annonce de son Alpha en 2018. Développé par Limestone Games, il s’agit d’un Beat’em up bien bourrin à l’animation particulièrement soignée, à l’identité graphique marquée par des inspirations très eighties, tout comme sa musique teintée de synthwave.

Aujourd’hui Aeon Must Die! revient enfin pour nous présenter un nouveau trailer, même si l’on avait déjà vu pas mal de choses y figurant. Ce trailer est par ailleurs l’occasion de nous faire savoir qu’il faudra bien compter sur ce titre en 2021, prévu sur PS4 bien entendu, mais aussi sur PC, Switch, et Xbox One. Des versions next-gen à venir ? On aurait bien envie de dire qu’il n’y a aucune raison pour que ça ne soit pas le cas, mais attendons tout de même confirmation avant de nous en convaincre.