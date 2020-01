Brawl Quest – Encore un bon petit beat’em up bien maniable

Brawl Quest – À ne pas confondre avec Cat Quest, hein… Ni Brawl Stars…

Des beat’em up traditionnels, il y en a quelques uns sur appareils mobiles, et tous ne sont pas de belles réussites, notamment à cause d’un gameplay foutraque (surtout sur Android, où la sélection d’entrée sur le store est nettement moins drastique que chez Apple). Certains parviennent néanmoins à sortir du lot, et à contenter le nostalgique de la belle époque, celle des Double Dragon (ils sont d’ailleurs présents eux aussi sur les stores, merci DotEmu), des Final Fight, des Streets of Rage, on ne va pas tous les énumérer, la liste de ces petites merveilles est bien trop longue… Alors, dans quelle catégorie se classe le petit nouveau, Brawl Quest : fail, ou fun ?

Parmi les petites réussites en la matière, outre les transpositions bien sympathiques de titres SEGA tels que Comix Zone ou Streets of Rage, parfaitement plaisants à jouer sur écran tactile, on citera également quelques noms originaux qui ont su s’approprier à la fois l’esprit du genre et la maniabilité mobile : Justice Royale, Glory Samurai, Combo Crew, Beat Street, Dan the Man (attention, certains de ces titres ne figurent pas sur les deux stores, d’autres même ont disparu depuis leur sortie). On le disait, Brawl Quest est le dernier en date.

Beat Street, excellent qu’il est, se comporte à peu près de la même manière que Brawl Quest, donc si vous y avez déjà joué, vous serez en terrain connu. Imposé en mode portrait, il vous permet de déplacer votre perso en glissant votre doigt n’importe où sur l’écran comme avec un joystick, et appuyer sur la droite de l’écran vous permettra d’attaquer ; si vous êtes un peu éloigné de votre plus proche adversaire, votre héros se déplacera de lui-même quand vous commencerez à frapper pour se positionner correctement. Outre vos coups classiques, vous disposez également de deux attaques spéciales qui mettent quelques secondes à recharger, ainsi que d’un gros coup dont la jauge se charge au fil des attaques portées avec succès.

Brawl Quest: Alice Brigade (de son nom complet) est un free-to-play, il implique donc bien évidemment sa bonne dose de pubs à regarder et de patience à entretenir si vous désirez progresser sans forcément débourser de brouzouf réel. Sachez que chaque stage (le jeu en comporte plus de 50, quand même) est jouable en niveau hard après avoir été réussi en normal, ce qui corse les combats, mais vous octroie en compensation de meilleures récompenses en cas de succès.

Animaux mignons à récupérer pour vous aider, personnages divers et variés à obtenir (chacun combattant selon le principe du pierre-feuille-ciseaux), upgrades pour vos héros à acquérir par la force du poing, boss-fights parfois bien velus, personnages et ennemis inspirés du lore philippin (nous, on veut bien les croire, hein ; on ne s’y connait que très peu en mythologie et histoire philippine, à la rédac’)… Ajoutez à cela ce gameplay impec’, et vous tenez là un solide beat’em up à l’ancienne, dessiné à la main, qu’il serait dommage de ne pas tester, sur iOS ou Android, étant donnée sa gratuité…