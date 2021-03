Hood: Outlaws and Legends – Robin lève le voile sur sa bande de voleurs

Ces 26 et 27 février, se tenait le IGN Fan Fest, évènement numérique visant à rassembler les fans de jeux vidéo mais aussi de films et séries autour d’annonces, interviews exclusives et autres previews. Le rendez-vous à été l’occasion pour l’éditeur Focus Home Interactive de nous en dire un peu plus sur le prochain jeu du studio anglais Sumo Digital et d’annoncer son early access pour le 07 mai 2021.

Pour rappel, Hood: Outlaws and Legends est une réinterprétation de la légende du célèbre voleur qui verra s’affronter deux équipes de joueurs, chacune tentant de remplir divers contrats, ou plus exactement divers braquages, car c’est bien de cela qu’il s’agit ici, tout en essayant de ne pas s’attirer les foudres des gardes. Le jeu se décrit lui-même comme un PvPvE où chaque équipe de quatre tentera de s’accaparer le butin, usant tout aussi bien de l’infiltration que de la force.

Dans la vidéo publiée par l’éditeur c’est le membre le plus iconique de la bande qui nous est présenté, le Ranger, un héros puissant à distance grâce à la maitrise de son arc. On y apprend que le Ranger se révèle efficace dans le rôle de scout sur le champ de bataille puisqu’il pourra repérer les ennemis pour votre équipe, mais aussi débloquer de nouveaux accès grâce à son arc.

Le Ranger est un personnage de l’ombre, il disposera donc d’atouts nécessaires à sa fuite lorsque l’ennemi sera trop proche mais ne vous méprenez pas, un bon voleur a plus d’un atout dans sa manche. Lorsque les choses se corsent, le Ranger dispose d’habilités spéciales, les flèches incendiaires, lui permettant de faire face à de plus nombreux ennemis et ainsi se sortir de mauvaises situations.

L’éditeur nous promet, après cette courte introduction au premier héros, de plus nombreuses vidéos de ce genre afin d’en découvrir toujours plus sur le jeu. On a hâte d’en savoir plus sur le titre aux allures de For Honor x Assassin’s Creed x Ocean’s Eleven et sur le reste de son casting : le Hunter et son arbalète, le Brawler et son marteau et enfin le Mystic et son fléau d’armes (une massue reliée à un boulet par une chaîne, oui).

Le titre est prévu pour le 10 mai 2021 et on rappelle que l’early access pour les personnes ayant précommandé le jeu se déroulera à partir du 07 mai 2021.