Honkai Impact 3rd – Qu’attendre de la version 6.1 ?

Honkai Impact 3rd, grand frère un peu éclipsé de Genshin Impact, s’apprête à célébrer son cinquième anniversaire avec la version 6.1, qui sera disponible à partir du 27 octobre. Contrairement à son aîné, se tenir informé des sorties du jeu est compliqué tant les contenus offerts selon qu’on ait un compte asiatique ou global diffèrent, mais nous allons faire un tour d’horizons des éléments certains.

Tout d’abord, les récompenses d’anniversaire. Les joueurs pourront profiter d’une Valkyrie de rang S : l’un des deux personnages physiques au choix, Seele Stygian Nymph ou Elysia Miss Pink Elf. Ce cadeau sera disponible à partir du 3 novembre. Un second cadeau, plus intéressant pour les joueurs confirmés, permet aux joueurs de récupérer une dizaine de voeux gratuits sur la bannière d’armes. À cela s’ajoute que les dix premiers voeux sur la nouvelle bannière d’armes, qui met en avant l’équipement du personnage Li Sushang, seront gratuits.

Tant que nous sommes à parler des bannières, notons que la 6.1 dispose d’un « spending event », où la dépense de gemmes sur des bannières est récompensée. Pour les plus motivés, une dépense de 30 000 cristaux permettra de débloquer un skin d’été pour Aponia. Mais qu’est ce qu’il y aura comme bannières ?

Le personnage au centre de cette mise à jour, Li Sushang, est une valkyrie de rang S, de type PSY avec des dégâts de glace, capable de se battre à l’épée pour les combats de mêlée et à distance, avec des épées flottantes. Son arme en bannière reste une paire de gants de combat. C’est un cas similaire à Kiana Herscher of Flamescion, où l’arme signature n’influe pas sur le gameplay visuel, mais uniquement sur les compétences. Pour la jouer de manière optimale, il faudra se procurer l’arme 5 étoiles Nocturnal Stealth ainsi que le set de stigmates Eternal Moon.

Enfin, à cela s’ajoute un événement « firepower » : les joueurs doivent sélectionner cinq sets d’équipements et disposeront de dix voeux sur la bannière, qui leur garanti un drop non possédé de l’un de ces sets : l’occasion de terminer un personnage auquel il manquerait un dernier stigmate, par exemple. En dehors de ces cadeaux pour l’anniversaire de Honkai Impact 3rd, il y aura également des événements dans le jeu en plus des classiques abysses, arènes mémorielles, et commissions.

Midnight Chronicle se déroulera en deux phases : Il s’agit d’un mini-jeu autour du personnage phare de la mise à jour. Son jeu favori est à l’honneur : Tales of Xia : Phantasia, avec une douzaine de cartes et trois types de parties, un mode concentré sur le score, un mode concentré sur la survie, et un mode concentré sur la vitesse. Suite à cet event, il sera possible de récupérer un skin pour Mobius.

Le chapitre d’histoire XXXII End of the World sera disponible pour tous avec des récompenses pour ceux qui le termineront. Il marquera la fin de la première partie du grand récit développé à travers Honkai Impact 3rd, avec la lune comme nouvelle zone à explorer.

Enfin, le trailer en profite pour donner du grain à moudre aux théoricien, en révélant des silhouettes de ce qui semble être les nouvelles armes de Kiana, Mei et Bronya. Cela sous-entendrait-il que de nouvelles valkyries à l’image des protagonistes du jeu sont à venir ? Affaire à suivre…