Hitman III – L’Agent 47 s’affiche next-gen en Chine

Si la nouvelle d’un jeu James Bond par IO Interative a fait grand bruit il y a quelques jours, le studio n’abandonne pourtant pas son titre phare, et vient nous donner des nouvelles du très attendu Hitman III.

Troisième épisode depuis le reboot de 2016, mais huitième jeu de la franchise, Hitman III sera aussi la première aventure next-gen de l’Agent 47. IO Interactive insiste ainsi sur les fonctionnalités nouvelles dont bénéficiera le titre sur les PC les plus récents, PlayStation 5 et Xbox Series X : une image 4k, tournant à 60 fps, avec un traitement de la lumière en HDR

Les studios exploitent pour ce Hitman III leur propre moteur de jeu, baptisé Glacier. Un moteur qui pourrait supporter jusque 300 pnj en même temps, au même endroit. On imagine que les mécaniques de dissimulation dans la foule devraient tirer parti de ces possibilités.

Par ailleurs, on nous annonce un ton plus sombre que dans les épisodes précédents (“a much darker tone than the previous games in the trilogy”, déclare Mattias Engström, réalisateur du jeu). La saga Hitman a toujours eu une tonalité parodique un peu “pince sans rire”, jusque dans ses campagnes publicitaires. Qui disparaitrait avec cet épisode ?

Et pour mettre en image l’ensemble de ces nouveautés, IO Interactive publie un nouveau trailer intitulé “Under the hood” (“sous la capuche”) qui nous permet de découvrir également un nouveau lieu : Chongquing, métropole récente et ultra-moderne de Chine, qui affiche les ambitions visuelles du jeu à grand renforts d’éclairage aux néons sous la pluie…

Hitman III sortira le 20 janvier sur PlayStation 4 et 5, Xbox One et Series, et sur PC via Stadia et l’Epic Games Store. À noter que les joueurs achetant le titre sur current-gen (doit-on déjà parler d’old-gen ?) recevront une mise à niveau gratuite vers la next-gen.