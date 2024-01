Hideo Kojima présente ses vœux pour une année hyperactive

C’est un message un peu contradictoire que fait passer Hideo Kojima sur X (Twitter). Dans un post destiné à présenter ses vœux, le créateur de la saga Metal Gear Solid évoque son besoin de se concentrer sur la création de jeux vidéo, et donc de limiter ses autres activités. Mais dans le même temps, il rédige ensuite une litanie de projets qui vont l’occuper dans l’année à venir, litanie qui ne tient que parce que X a revu la longueur des billets que l’on peut poster sur la plateforme !

« Cette année sera une nouvelle année de production simultanée, entre DS2 [Death Stranding 2, ndlr], et OD. DS2 réclame encore quelques session d’ADR [de la post-production de dialogues, ndlr], et nous allons débuter l’enregistrement du doublage japonais. Je veux me concentrer sur la création de jeux vidéo, donc je voudrais limiter mes voyages d’affaires, mais je ne peux pas ne rien faire, parce que je dois filmer OD, travailler avec les Avengers [pas les Avengers de Marvel, mais ses partenaires, qu’il surnomme ainsi, ndlr], faire le film DS, et travailler sur d’autres projets vidéo. Je prévois aussi l’écriture d’une nouvelle série, ainsi qu’une émission spéciale sur « HideTube » [sa chaîne YouTube, ndlr], que nous avons un peu laissée tomber. Nous allons aussi peut-être ressusciter « Hide Radio ». Donc ça va-t-être une année difficile, mais j’espère apprécier cette Année du Dragon ».

Kojima conclut son message en remerciant les lecteurs pour leur soutient l’année écoulée. L’année du Dragon fait évidemment référence au signe astrologique chinois sous lequel sera placée 2024, et qui annonce une année d’opportunités et de défis. Des prédictions raccord avec le calendrier d’Hideo Kojima !

Une année chargée, donc, pour le créateur, qui laisse à penser qu’on ne découvrira pas de sitôt le mystérieux OD, l’exclusivité Xbox développée, entre autres, avec le cinéaste Jordan Peele (Get Out, Us, Nope). Death Stranding 2 semble lui bien avancé dans son développement, même si les dernières rumeurs évoquaient une sortie plutôt pour 2025.

Cette année, Hideo Kojima sera donc essentiellement présent à travers son héritage, avec la sortie de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, remake de MGS3. Il y avait un film Metal Gear Solid, aussi, prévu pour 2024, qui devait être réalisé par Jordan Vogt-Roberts (Kong: Skull Island), avec Oscar Isaac (Poe Dameron dans Star Wars), mais l’absence de nouvelles sur le projet depuis de nombreux mois conduit à croire que le film a été abandonné…

L’auteur japonais accompagne enfin son message d’une illustration spécialement commandée pour l’occasion à Yoji Shinkawa et RYU, artistes qui l’accompagnent depuis au moins Metal Gear Solid. Celle-ci représente la mascotte de Kojima Production, le Ludens, ce scaphandrier futuriste, déclinée sous le signe du Dragon :