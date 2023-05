Hideo Kojima à l’honneur au festival Tribecca de New-York

Les spectateurs du Tribecca Film Festival se tenant à New-York auront la chance le 17 juin prochain de découvrir en exclusivité mondiale un documentaire entièrement consacré à Hideo Kojima, le cerveau derrière la saga Metal Gear Solid et plus récemment Death Stranding. Le festival crée en 2001 par Robert De Niro et Jane Rosenthal est rapidement devenu un lieu prisé du cinéma indépendant. Rien d’étonnant pourtant à ce qu’on y projette un documentaire portant sur le jeu vidéo, Hideo Kojima étant sûrement le plus cinéphile des créateurs de jeu vidéo.

Une cinéphilie qui s’exprime aussi par teneur des intervenants qui composent le commentaire, on y retrouve ainsi Guillermo Del Toro et Nicolas Winding Refn, deux cinéastes au casting de Death Stranding, mais également le visionnaire Georges Miller. Des cinéastes qui ne tariront sûrement pas leurs éloges comme c’est souvent le cas avec Kojima.

« Quelqu’un, comme Kojima-san, apparaît comme préparé à repousser les limites. Les compétences que je peux voir chez les grands cinéastes, je les vois dans le travail de Kojima-san. Le langage visuel, la syntaxe, l’imagerie fascinante : tout est là, dans le but de livrer au public une expérience intense. Le risque, c’est que les gens peuvent ne pas l’accepter. C’est trop radical d’une certaine manière. D’un autre côté, vous changez le médium dans lequel vous travaillez ». Georges Miller « Les petits détails auxquels il s’attache, c’est ce qui fait la différence. Si je tourne dans une maison, je passe du temps sur les rideaux parce que c’est le dernier des détails. Lui, il va s’attarder sur le clignement de l’œil du cheval. Hideo Kojima est d’un perfectionnisme à toute épreuve. » Nicolas Winding Refn

Le documentaire réalisé par Glen Milner racontera sur une heure et demie le parcours de l’artiste, partant de son enfance jusqu’à la création de sa propre société indépendante qui lui a permis de concevoir Death Stranding. L’illustre Hideo Kojima en pleine production de la très attendue suite Death Stranding 2 sera malgré tout présent lors de cette première pour répondre aux questions des spectateurs.

Ce documentaire sera également l’occasion peut-être d’évoquer ses récentes ambitions musicales, le créateur de Metal Gear Solid, décidément très versatile a déclaré en 2022 vouloir s’essayer à la création musicale, la même année il s’était d’ailleurs affiché en compagnie du musicien Woodkid dont il d’ailleurs assuré la scénographie lors de sa dernière tournée.

Difficile de dire pour l’instant si le documentaire proposera un véritable regard critique sur son sujet où s’il s’agira surtout d’un joli outil promotionnel bien utile pour mettre en valeur les productions à veni, à savoir Death Stranding 2 et le jeu horrifique Overdose. Ajoutons à cela que pour le moment aucune information concernant la distribution du film en dehors du festival a été communiquée.