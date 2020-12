Metal Gear Solid – Enfin un acteur pour incarner Solid Snake au cinéma

Alors que l’adaptation sur grand écran d’Uncharted a confirmé il y a peu son Tom Holland, dans le rôle du jeune Nathan Drake, le projet censé reprendre la déjà très cinématographique saga des Metal Gear Solid en film nous avait donné jusque-là très peu de nouvelles. Aujourd’hui c’est au tour de Solid Snake de trouver son acteur en la personne d’Oscar Isaac, que l’on a déjà pu voir dans la dernière trilogie Star Wars, ou l’étrange film Annihilation disponible sur Netflix.

Ce qui est à la fois est une bonne nouvelle pour l’avancée du projet, mais risque de compliquer le démarrage du tournage étant donné les nombreux rôles déjà prévus par l’acteur, dont l’adaptation du comics Moon Knight ou la très attendue nouvelle version de Dune adaptation du roman éponyme de 1965.

Car depuis son annonce officielle, ayant à la fois hérisser le poil d’une partie de la communauté de fans trop habituée aux déceptions de Konami, et attiser la curiosité de quelques cinéphiles suffisamment joueur pour reconnaître le potentiel scénaristique de la saga d’Hideo Kojima, presque aucune information n’est venue étayer les probables balbutiements du projet. Excepté quelques mystérieux Concept art (dont celui juste au dessus de ces lignes), nous teasant la présence de ce qui ressemble à un équivalent de Big Boss, ou l’apparition d’un ninja robotique du plus bel effet qui n’est pas sans rappeler un certain Liquid Snake.

Rappelons que le film Metal Gear Solid est prévu pour l’année 2021. On y retrouve le réalisateur Jordan Vogt-Roberts déjà connu pour des blockbusters tel que Jurassic World, accompagné du scénariste Derek Connolly avec qui il a déjà travaillé sur l’adaptation de Pokémon Détective Pikachu.

Une équipe déjà donc bien rodée qui rassure malgré le peu d’avancée, reste à savoir si malgré les évènements récents et multiples projets qui retardent le début du tournage, l’on retrouvera bel et bien l’année prochaine notre soldat en carton préféré à l’affiche de notre cinéma favori.