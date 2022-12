Henry Cavill – Changements de costume à la chaîne

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le nom d’Henry Cavill a été au centre de pas mal de rumeurs ces dernières semaines. Après la confirmation, il y a à peine un mois, qu’il ne reprendrait pas son rôle de Geralt de Riv dans la saison 4 de The Witcher, sur Netflix, les fans de la série étaient tombés des nues. Vraisemblablement, l’acteur britannique, en désaccord avec les showrunnners de la série, aurait décidé de quitter le navire plutôt que de continuer à jouer dans une série qu’il considère s’éloignant de l’oeuvre originale, dont il est un grand fan.

Beaucoup d’observateurs avaient conclu de cette décision que Cavill souhaitait avant tout se concentrer sur son autre rôle phare, celui de Superman dans les superproductions DC. À la fin du film Black Adam, sorti le 19 octobre dernier, Superman avait même eu droit à sa petite scène post-générique, avec Henry Cavill dans le costume rouge et bleu, preuve évidente qu’il était considéré comme une pierre angulaire du futur de la marque. Mais l’acteur semble avoir la bougeotte en ce moment. Hier, alors que les rumeurs sur son départ de DC allaient bon train, Cavill a confirmé, en publiant un long post sur Instagram: il n’incarnera plus Superman dans les prochains films.

« Après une réunion avec Peter Safran et James Gunn, voici une triste nouvelle: je ne serai pas de retour dans le rôle de Superman. Mon retour avait été annoncé en Octobre, avant le recrutement de James et Peter. Ce n’est pas facile, mais c’est la vie. Ils ont un univers à créer, je respecte ça, et je leur souhaite le meilleur, ainsi qu’à tout ceux qui seront impliqués dans le projet. (…) Mon temps avec la cape est révolu, mais le personnage de Superman ne le sera jamais » Henry Cavill

À priori, ce serait donc un désaccord (scénaristique ? financier ?) entre les nouvelles têtes pensantes de l’univers cinématographiques DC et l’acteur qui serait la raison de son départ. Mais de nouvelles informations datant de ce matin 16 décembre ont apporté une nouvelle perspective à la décision prise par le désormais ex-superman. Henry Cavill a officiellement rejoint le groupe Amazon pour participer à l’adaptation cinématographique de Warhammer 40 000. Peu de détails sur le deal pour l’instant, mais Games Workshop, maison mère des produits Warhammer, a annoncé que Cavill devenait l’acteur principal et le producteur exécutif de tous les futurs projets Warhammer 40 000 produits par les studios Amazon, évoquant notamment des films, des séries et d’autres projets.

Au vu de l’importance que semble avoir le projet de Games Workshop et les moyens qui semblent mis en oeuvre pour faire de Cavill la star de ce projet, il est difficile de penser que les négociations datent d’hier. Peut-être datent-elles même de plusieurs mois, et il est permis de penser qu’Amazon a sans doute eu un rôle important dans la décision de Cavill de quitter Netflix puis DC comics. Il ne reste plus qu’à attendre pour en savoir un peu plus sur le prochain costume que portera l’acteur britannique dans l’univers Warhammer, mais le duo s’annonce déjà gagnant.