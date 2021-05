Guide Biomutant – Tout pour bien débuter votre voyage

Biomutant est un action-RPG post-apocalyptique, à la fois fable écologique et jeu à l’action débridée, et nous vous en avons déjà dit tout le bien que nous en pensons dans notre test. Là où le titre d’Experiment 101 tend à se différencier vraiment des autres softs, c’est dans le fait que votre expérience de jeu s’appuie plus sur l’alignement karmique de votre personnage que sur ses statistiques et son équipement.

Si les deux premières heures de Biomutant vous initient l’histoire du monde, à ses systèmes de combat, d’artisanat et autres, il ne s’agit pourtant que d’un simple tutoriel, juste destiné à vous préparer avant de vous jeter dans le cœur du jeu.

Afin de vous préparer au mieux à la grande aventure qui vous attend, nous vous avons concocté ce guide du débutant, qui vous aidera à comprendre la philosophie qui sous-tend les décisions que vous devez prendre et les choix de création de votre avatar eux-mêmes, afin que vous puissiez façonner votre personnage et votre histoire de manière la judicieuse possible.

Le système d’Aura : le Bon, la Brute et le Truand

L’aura de votre personnage, qu’on aurait pu aussi appeler “Karma”, reflète le côté lumineux ou sombre de son comportement. Il s’agit d’une des caractéristiques essentielles de Biomutant. Non seulement les choix que vous faites poussent cette aura vers la lumière ou l’obscurité, mais vos réponses lors des dialogues, et vos choix lors des embranchements narratifs l’affectent aussi de manière plus subtile.

Les dialogues avec les PNJ changent également en fonction de votre aura : en effet, votre aura modifie ce que les personnages du monde attendent de vous. Concrètement, en jeu, la règle de base est que lorsqu’on vous propose un choix, l’option ou le dialogue de gauche exprime votre côté sombre, et l’option de droite votre côté clair.

Attention cependant ! Pas question de manichéisme ici. “Sombre” ne signifie pas nécessairement “mauvais”. Cela signifie simplement que votre personnage n’a pas fait un choix conforme à la morale. De même que “lumineux” ne signifie pas “bon” mais que vous avez pris une décision plus en accord avec ce qu’autrui attend de vous.

L’alignement affecte le gameplay à la fois dans les options de dialogue et dans la disponibilité des mutations psioniques. Certaines sont débloquées avec des points PSI qui ne peuvent être gagnés qu’à la suite de choix d’aura claire ou d’aura sombre. Il vous faudra un certain nombre de points de ténèbres pour débloquer les capacités psy les plus destructrices. Le même principe s’applique pour les points lumineux et les capacités de soins par exemple.

La création d’avatar : espèces, attributs et level-up

Au lancement du jeu, avant même de commencer votre aventure, il vous est donner la possibilité de créer votre avatar. Pour ce faire, vous avez le choix entre six races : Primal, Dumdon, Rex, Hyla, Fip et Murgel. Bien que ces classes soient bien différentes en termes de statistiques et attributs de départ (Rex a une excellente santé de départ, Dumdon les meilleurs dégâts de mêlée) ces différences sont relativement mineures au début, et ne limitent aucunement votre choix de style de jeu ultérieur.

Vous pourrez vous axer sur le combat au corps à corps avec un personnage prévu pour les armes à distance, ou vers le psychique même avec un personnage de mêlée. Pensez au système de création de Dark Souls ou Bloodborne par exemple, avec des personnages bien différenciés, mais qui ne sont en fait qu’une base de travail pour vous.

Pour être on ne peut plus clair, vous pouvez même choisir votre petit animal de base en vous basant uniquement sur son apparence. En effet, à chaque niveau gagné, vous obtiendrez un sympathique bonus de +10 à placer dans l’attribut de votre choix, de quoi spécialiser votre avatar a posteriori de sa création, ou a contrario d’en faire un personnage très équilibré.

La deuxième étape, la mutation du personnage, va vous permettre d’orienter votre avatar vers les attributs qui vous semblent les plus pertinents. Remarquez que le fait de se déplacer dans le cercle ne modifie pas seulement la vitalité, la force, l’agilité, l’intelligence et le charisme du personnage, mais aussi sa taille et son allure générale.

N’hésitez pas à faire des essais avec le cercle de mutation. Une fois de plus vous pouvez tenter d’obtenir le score parfait au niveau de vos stats, ou ne pas vous inquiétez du nombre de points de vos attributs. Si vous êtes indécis, vous pouvez même randomiser votre personnage par une simple pression de bouton.

Ensuite, la troisième étape, le choix d’une résistance génétique, n’a pas non plus d’incidence cruciale sur les premières missions de Biomutant. De plus, vous pourrez améliorer les résistances au fur et à mesure de votre progression dans le monde. Pour l’instant, cela donne une couleur différente à la main droite de votre personnage. En cas d’indécisions, nous vous recommandons tout de même de mettre des points en résistance contre le feu ou la radioactivité, éléments qui peuvent vite vous faire perdre beaucoup de vie en combat.

Pour finir, le style de fourrure et les couleurs de votre personnage sont également purement esthétiques.

Quelle classe choisir ?

Avec cinq classes pour six espèces, Biomutant offre des combinaisons nombreuses. C’est sans doute le choix que vous devez faire avec le plus grand soin, puisque chaque classe a une compétence qui lui est propre, avec un gros bonus sur un certain style de combat. Cette décision va sûrement orienter votre style de jeu lors de la majeure partie du titre. Ceci dit, comme expliqué précédemment, vos améliorations et mutations ultérieures vous permettront de mixer les styles de jeu à votre guise, par delà les options disponibles au départ.

Le Franc-Tireur, le premier choix proposé, et celui autour duquel s’est axé les trailers du jeu, est un bon compromis entre combat à distance et corps à corps. En outre, il possède un trait de rechargement automatique qui confère automatiquement un gros bonus de dégâts suite à un rechargement.

En termes de polyvalence, le Saboteur pourrait être la classe suivante la plus pertinente. Esquiver les attaques coûte de l’énergie, et les Saboteurs perdent 20% d’énergie en moins sur leurs esquives. Gardez cela à l’esprit si vous préférez une gameplay de mêlée et une défense solide.

Enfin, le Commando est un vrai cogneur (bonus de 10 % sur les attaques aux armes à distance, et il porte également un fusil d’assaut dès le départ), et la Sentinelle est un tank (avec un beau bonus de +10 sur votre armure). Pour finir, le Psyonik commence avec une attaque psychique à distance très pratique : la Balle de Foudre, et régénère son Ki beaucoup plus vite que les autres (+20%).

Une fois toutes ces étapes franchies, vous voilà fin prêts pour vous lancer à corps perdu dans l’aventure !

Restez connectés à votre site favori pour les prochains guides concernant Biomutant.