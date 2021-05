Biomutant – Une mise à jour arrive très bientôt selon le studio

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Biomutant a fait couler beaucoup d’encre, et pas qu’à la rédaction de votre site favori. Le jeu a divisé, certains louant ses qualités, d’autres mettant en lumière certains manques. Mais tous se sont accordés sur le fait que les développeurs d’Experiment 101 ont toujours été à l’écoute des joueurs. Et cela se prouve une fois de plus avec la future mise à jour qui se profile.

Pour celles et ceux qui n’auraient pas suivi l’actualité, Biomutant est un RPG en monde ouvert qui se déroule dans un monde post-apocalyptique où la nature a repris ses droits. Vous y incarnez un animal anthropomorphe qui a autant goût pour les armes blanches et à feu que pour le kung-fu.

Suites aux remarques et remontées des joueurs via les réseaux sociaux, le studio vient de s’engager à administrer divers correctifs à leur premier titre notamment au niveau des dialogues et les combats. Car comme dit plus haut, Experiment 101 et THQ Nordic sont restés à l’écoute des gamers, et vont mettre les bouchées double pour tenter d’offrir une expérience de qualité à tous.

Selon le compte Twitter de Biomutant, les développeurs prennent à bras le corps les problèmes signalés sur divers volets : dialogues, IA ennemie, loot, bugs d’animations… Il est prévu que ces corrections soient apportées sur PC avant leur adaptation sur consoles. Malheureusement, il semble que la version PS4 soit celle qui nécessite le plus de travail, cette dernière semblant être moins performante que le sont les versions PC et Xbox One. Profitons en pour rappeler que les versions PS5 et Xbox Series X|S du titre sont toujours attendues plus tard dans l’année.

We are working on an update for #Biomutant which we will hope to get into players' hands soon. Most likely we will be able to deliver the update to PC platforms first and then to consoles. The update will include bug fixes and changes based on community feedback. — Biomutant (@Biomutant) May 29, 2021

Malgré les problèmes que Biomutant a rencontrés lors de sa sortie, le studio reste très confiant quant à la valeur de son premier titre. L’équipe de développement et THQ Nordic restent très satisfaits du produit final (nous avons dit tout le bien que nous en pensons dans notre test), surtout au vu du budget restreint qui leur avait été alloué (l’équivalent du budget publicitaire d’Assassin’s Creed Valhalla…), et avec les conditions de travail positives exigées par le directeur créatif du jeu Stefan Ljungqvist, qui a lutté pendant 6 ans pour que son équipe ne soit pas soumise au crunch.

Quelle que soit l’opinion que l’on a de la qualité du jeu, il est difficile de nier le travail accompli par Experiment 101. L’équipe avait pris un retard considérable sur le développement, et l’ampleur du projet a sans doute été bien plus grande qu’imaginée au départ. Avec le soutien des fans et de THQ Nordic, le studio est parvenu à fournir un produit qui a su trouver son public. L’objectif clairement affiché d’Experiment 101 est maintenant de fournir des mises à jour de Biomutant afin que l’expérience continue à s’améliorer.