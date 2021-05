Biomutant – A-t-on de réelles raisons d’y croire ?

Après tous les délais, reports et pas loin de cinq années de développement, et un véritable statut d’arlésienne, il paraît aujourd’hui presque surprenant de voir que Biomutant sera bel et bien distribué le 25 mai 2021. Mais entre un marketing plus présent que jamais, une hype qui ne se dément pas, et une certaine frilosité quant à l’aptitude du studio suédois Experiment 101 de vraiment nous surprendre, le titre pose question.

Biomutant a-t-il le potentiel pour devenir une référence pour les joueurs, ou allons-nous assister à un naufrage ? Opération décryptage.

Les raisons d’espérer

Ambitieux. Il s’agit surement du meilleur adjectif pour qualifier le jeu. Biomutant se présente comme un jeu de rôle à la troisième personne, dans un monde ouvert combinant action et aventure avec un univers coloré où les protagonistes (des animaux humanoïdes) peuvent muter pour obtenir des pouvoirs qui sont autant de nouvelles aptitudes.

Le studio a mis le paquet pour son système de combat, qui se veut riche tant en termes de stratégies que de profondeur de combat. Avec un mélanges d’arts martiaux et de gunfights nerveux, le titre pourrait bien proposer une alternative originale aux sempiternelles torgnoles à l’épée ou aux cover-looter-shooters. Pour la touche stratégique, il faudra soigneusement s’adapter aux situations, en choisissant les bonnes compétences à utiliser contre tel ou tel type d’ennemi.

Les compétences justement, l’une des grande originalités du titre sera sans nul doute la possibilité de réencoder sa structure génétique, et de muter pour débloquer des aptitudes particulières, offrant la possibilité d’utiliser de nouvelles armes par exemple. Mais ce n’est pas tout, ces mutations permettent également d’user de pyrokinésie, de lévitation, etc. Une variété qui assurera une bonne rejouabilité, et augure (on l’espère) d’un contenu end-game satisfaisant.

Enfin, last but not least, la direction artistique. Si le résultat final se montre à la hauteur des trailers et des captures d’écran diffusées aux organes de presse, Biomutant risque bien d’être une véritable claque visuelle. Les paysages transpirent de réalisme, et les personnages s’inscrivent dans les décors avec un naturel presque désarmant.

Il faut raison garder

Biomutant a été développé par le studio Experiment 101, formé en 2015 par d’anciens employés d’Avalanche Studios. Studio ayant conçu principalement Just Cause… Si Just Cause est un immense défouloir à ciel ouvert, et qu’il remplit amplement sa fonction de bac à sable où l’on fait tout exploser, le jeu est très loin de ce qu’on peut appeler un chef d’œuvre.

Certes, il ne faut pas juger une personne à son passif, et Stefan Ljungqvist, directeur créatif du jeu est loin d’être un nouveau venu, mais avouons qu’un CV peut quand même servir de référence. Si Michael Bay venait à se lancer dans l’heroic-fantasy, reconnaissez que vous vous attendrez plus à un nanard qu’à un Lords of the Rings bis…

Gardons à l’esprit que Experiment 101 est un petit studio, et que leur titre n’est pas un triple A. Malgré tous leurs efforts, il paraît difficile de fournir un contenu capable de rivaliser avec les ténors du genre, The Witcher 3 ou Dragon Age Inquisition en tête. Ainsi, dans une interview donnée à nos confrères de Gamingbolt, le directeur créatif a déclaré qu’il faudra une quinzaine d’heures pour boucler la quête principale du jeu, et un peu plus de 65 heures pour le finir à 100%. Ces quinze heures paraissent peu pour un titre affilié à la sphère des action-RPG en monde ouvert.

Reste à voir si ces quinze heures sont utilisées à bon escient, bien rythmées et passionnantes, car dans le cas contraire seule la frustration risque de rester dans les esprits.

Autre point problématique : les développeurs n’ont de cesse de clamer haut et fort leurs différentes inspirations. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (pour son univers chatoyant et ses zones variées), Batman: Arkham pour son gameplay en combat… Commentant le dernier trailer de son jeu, Ljungqvist ccompare son dernier né à :

un étrange, bizarre et bon mélange de Ratchet & Clank, Devil May Cry, Batman Arkham et quelques autres influences.

Dès lors se profile le problème de l’identité. Biomutant sera-t-il une véritable licence avec une personnalité propre et forte ? Ou ne sera-t-il que l’addition d’influences diverses sans réelle caractère ? L’avenir nous le dira. Et l’avenir va vite venir, puisque celui qui se veut être le magnum opus d’Experiment 101 sort dans une semaine.

Verdict ? On y va ou pas ?

Le jeu est clairement un projet passionné et passionnel, qui a demandé près de cinq ans d’investissement à ses développeurs. Le directeur créatif de Biomutant clame de toutes ses forces sur les réseaux sociaux que son jeu a une âme véritable et qu’il procure des sensations qui lui sont propres. Mais n’est ce pas le rôle d’un parent que de voir le meilleur chez son enfant ?

Une véritable hype entoure le titre suédois à l’heure actuelle, les précommandes fonctionnent à merveille (les éditions collectors sont d’ores et déjà en rupture de stock), et des forums qui lui sont dédiés commencent déjà à fleurir sur les réseaux d’initiés. Cependant un certain Cyberpunk 2077 pourrait également vous dire : “méfiez vous de la hype, plus elle monte, plus on tombe de haut”.

Non dénué de qualités et bourrés de bonnes intentions, Biomutant pourrait très bien être l’une des grandes surprises de cette année. Ne nous emballons toutefois pas trop, et nous ne saurons que trop vous conseiller d’attendre le verdict de votre site favori concernant ce titre très attendu.