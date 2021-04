Biomutant – Vous reprendrez bien un dernier trailer pour la route ?

Nous y sommes ! Plus qu’un mois à attendre avant de pouvoir poser les mains sur Biomutant, et on peut dire que la patience était de mise. Pour rappel, la première annonce du jeu remonte à 2017. L’attente arrive donc à son terme, et à cette occasion, le jeu nous offre un nouveau trailer. Celui-ci nous permet de contempler des étendues sauvages à perte de vue, ce qui confirme bien cette ambiance post-apocalyptique annoncée.

Il semblerait également qu’il nous sera possible d’utiliser plusieurs types de véhicules pour nos déplacements, des équidés à une sorte d’hélicoptère portatif en passant par le bateau. Votre épopée n’en sera que plus diversifiée, et la quantité de moyens de transport laisse tout de même entendre une certaine zone géographique à parcourir.

La date de sortie approchant à grand pas, il est bon de refaire un point sur les différentes éditions et surtout le prix que vous devrez débourser pour les acquérir. Nous avons donc le droit à deux éditions du jeu Biomutant.

Premièrement, l’édition collector, disponible en précommande, sera composée des éléments suivants :

Une box collector

Le jeu en version physique

La bande-son officielle du jeu

Un poster au format A1

Une figurine de notre boule de poil

Pour mettre la main sur cette édition, il vous faudra débourser la modique somme de 119 euros.

Ensuite, l’édition atomic, quant à elle, ne sera disponible qu’en précommande après la sortie du jeu, il ne sera donc plus possible de l’obtenir. Voici donc ce qu’elle contient :

Une box collector

Le jeu en version physique

Le steelbook Biomutant

Un t-shirt (taille L/XL )

La bande son officielle du jeu

Un tapis de souris

Un diorama de 60 cm

Un poster en format A1

Quant à celle-ci, le prix public sera de 399 euros.

Voici donc les dernières informations que nous avons pu glaner concernant les futures aventures de cette boule de poil. Reste à savoir si les promesses faites sur ce jeu se révèleront à la hauteur des attentes des joueurs. Pour le savoir, rendez-vous le 25 mai 2021 !