Biomutant de nouveau sous les projecteurs avec du gameplay inédit

On vous pardonnera peut-être d’avoir oublié Biomutant, le jeu publié par THQ Nordic et dévoilé pour la première fois à la Gamescom 2017. Il faut dire que le temps file et qu’il ne s’est plus montré depuis plusieurs mois maintenant. Les choses sont restées étrangement calmes pendant une longue période, suggérant un possible report (surtout avec le contexte actuel que l’on ne connaît que trop bien). Pourtant, au début de l’année, le développeur Experiment 101 a confirmé que le titre était en phase finale de développement, mais depuis, nous sommes encore dans l’attente.

Aujourd’hui, le développeur a participé au Summer of Gaming d’IGN pour faire des démonstrations et parler un peu du jeu. Biomutant semble être plus ambitieux que ce que nous avions supposé au départ. Le directeur de la création, Stefan Ljungqvist, a révélé qu’il s’agit d’un RPG d’action à monde ouvert. Il a également précisé qu’il y a un créateur de personnage assez poussé, qui s’étend sur un certain nombre d’animaux différents.

Le personnage que nous avons vu dans les premiers jeux n’est en fait pas réellement le “héros” du jeu, voilà un point qui n’était pas forcément évident lors des premières annonces. Les images montrent également certaines des mécaniques de RPG qui couvrent à la fois le personnage et les armes par le biais de l’artisanat. Par exemple, Ljungqvist a déclaré que certains personnages seront meilleurs aux combats de mêlée traditionnels, tandis que d’autres seront plus furtifs ou posséderont des pouvoirs psychiques. Nous aurons donc très certainement droit à une variété de gameplay intéressante et une bonne rejouabilité.

Quant à une date de sortie, Ljungqvist n’a toujours pas pu se prononcer. Il a cependant expliqué que l’Expérience 101 est une petite équipe, ainsi les développeurs se retrouvent à porter plusieurs casquettes, ce qui explique pourquoi le développement peut paraître aussi long.

Retrouvez ci-dessous le trailer inédit de gameplay de Biomutant, en cours de développement pour PC, PlayStation 4 et Xbox One.