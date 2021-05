Guide Biomutant – Comment bien choisir sa classe

Dès les premières minutes de jeu, Biomutant vous demande de prendre de nombreuses décisions concernant votre personnage. Vous devrez choisir une espèce, attribuer des points d’attributs et de résistances, sélectionner une classe, tout ça tout en réfléchissant à votre apparence. Avouons que si tôt dans le jeu, il est difficile de savoir quoi choisir.

C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide de création de personnage pour Biomutant. Nous allons tâcher de vous donner tout l’éclairage possible sur les différents attributs et statistiques que vous devrez choisir, et nous détaillerons les classes à votre disposition. Tout au long du guide, nous vous donnerons aussi des suggestions pour la création d’un premier personnage simple et efficace.

Attributs et statistiques

Au lieu de faire une liste bête et méchante des attributs et statistiques définissant votre avatar, nous allons plutôt aborder le sujet de la manière la plus organique possible, c’est à dire de quelle façon ces stats vont influencer votre manière d’interagir avec le monde de Biomutant. Votre personnage est défini par six attributs très classiques des RPG (Vitalité, Force, Intelligence, Agilité, Charisme et Chance) et dix statistiques supplémentaires qui découlent des six premières.

VITALITÉ

Première chose extrêmement importante à savoir : l’esquive n’a rien à voir avec votre attribut Agilité ni avec la Vitalité. En effet, votre barre d’endurance n’est pas lié aux points de Vitalité (le paragraphe sur l’attribut Intelligence vous en dira plus). Cette statistique n’est uniquement prise en compte que pour votre quantité de santé et pour votre capacité à encaisser les coups.

FORCE

Chaque personnage dispose de trois possibilités pour le combat : le corps à corps, la distance et la magie (les pouvoirs psi et les mutations). Les dégâts de mêlée sont liés à votre attribut de force (surprenant non ?) et correspondent à la valeur de dégâts de corps à corps, qui est ajoutée aux dégâts de base de votre arme. Quant aux dégâts à distance, ils sont déterminés uniquement par l’arme que vous possédez, sans aucun autre ajout ou modificateur d’attributs.

INTELLIGENCE

Il s’agit sans doute de l’un des attributs les plus importants de la création de votre personnage. En effet, les dégâts causés par les pouvoirs psi et les mutations sont déterminés par l’attribut Intelligence et la statistique Pouvoir, mais votre endurance se base aussi sur cet attribut !

Contrairement aux Souls-like par exemple, où la barre d’endurance est liée à une statistique éponyme, dans Biomutant, vous ne disposez pas d’une barre d’endurance “traditionnelle”. En lieu et place, vous disposez d’une réserve de Ki (votre énergie vitale) liée à votre attribut Intelligence. Votre réserve de Ki sert à peu près à tout : de l’esquive aux magies en passant par vos pouvoirs psi et vos mutations. Chacune de ces actions vident cette barre, et votre statistique “régénération d’énergie”, sous-jacente à l’attribut Intellect détermine la vitesse à laquelle elle se remplit. Ne la négligez pas !

AGILITÉ

Dans le monde de Biomutant, comme dans tout bon open-world, et d’autant plus en tant qu’animal, vous serez amené à courir partout. Votre vitesse de mouvement dépend directement de l’attribut Agilité. Un élément crucial si vous voulez pouvoir tracer votre route à vitesse grand V dans ces étendues vertes, et être plus rapide que vos ennemis.

CHARISME

Le Charisme n’est pas à oublier, surtout si vous souhaitez privilégier un jeu plutôt axé sur la narration, car cela modifie vos options de dialogue lorsque vous parlez avec les PNJ. Chez les marchands, cet attribut détermine votre statistique de Brocante qui augmente le Vert (la monnaie locale) que vous obtenez en vendant des objets et diminue le coût d’achat des items.

CHANCE

Le dernier attribut lié au combat est la Chance. Une Chance élevée augmente vos chances d’infliger des coups critiques et donc d’infliger de sérieux dégâts. Une fois vos ennemis terrassés, la chance détermine également vos chances de ramasser un butin de meilleure qualité ou plus rare grâce la statistique Chance de butin.

Maintenant que nous savons ce que signifient les statistiques, entrons dans la création de personnage à proprement parler.

Choisir son espèce

Les espèces dans le soft d’Experiment 101 correspondent vaguement aux diverses races que l’on peut choisir dans les RPG classiques. L’espèce choisie confère quelques bonus/malus à certaines statistiques.

Primal est le choix de base qui vous est proposé. Il nous servira de référence, et nous pourrons comparer les autres espèces à celle-ci. Il est le choix idéal pour un premier run , ou si vous êtes indécis. (Les bonus malus suivants sont exprimés par rapport au Primal.)

est le choix de base qui vous est proposé. Il nous servira de référence, et nous pourrons comparer les autres espèces à celle-ci. Il est le , ou si vous êtes indécis. (Les bonus malus suivants sont exprimés par rapport au Primal.) Dumdon a un léger malus sur la régénération d’énergie mais augmente la réserve de ki-énergie et les dégâts de mêlée. Un excellent choix si vous voulez un combattant au corps à corps , avec de solides esquives.

a un léger malus sur la régénération d’énergie mais augmente la réserve de ki-énergie et les dégâts de mêlée. Un excellent choix si vous voulez un , avec de solides esquives. Rex a un malus sur les chances de critique, mais a un beau bonus sur la santé, la puissance, la ki-énergie et la régénération d’énergie. Idéal si vous voulez partir sur un magicien/psychique .

a un malus sur les chances de critique, mais a un beau bonus sur la santé, la puissance, la ki-énergie et la régénération d’énergie. Idéal si vous voulez partir sur un . Hyla reçoit une diminution sur la régénération d’énergie et les chances de critique, mais a une augmentation de santé, d’armure, de puissance et l’énergie ki. De quoi vous faire un bon Tank .

reçoit une diminution sur la régénération d’énergie et les chances de critique, mais a une augmentation de santé, d’armure, de puissance et l’énergie ki. De quoi vous faire un bon . Fip réduit les chances de critique, et augmente la puissance, l’énergie ki et les régénérations d’énergie. Ce peut être une bonne option pour un magicien-guerrier .

réduit les chances de critique, et augmente la puissance, l’énergie ki et les régénérations d’énergie. Ce peut être une bonne option pour un . Murgel perd légèrement en régénération d’énergie, augmente légèrement la puissance et le ki, et accroit considérablement vos statistiques de troc et de chance de butin. Si vous avez l’âme d’un artisan et que vous pensez vous lancez dans le crafting, cette espèce est faite pour vous.

Mutations et résistances

Une fois votre espèce choisie, il est temps de faire muter votre personnage et de modifier ses attributs. Vous avez un total de 140 points à répartir, sachant que les attributs ne vont que de 10 à 100. Par défaut, les cinq attributs sont fixées à 28, et la chance reste toujours à 10.

Vous ne pouvez augmenter qu’un ou deux attributs à la fois, c’est-à-dire deux attributs situés l’un à côté de l’autre sur la bande extérieure du cercle de mutation. N’oubliez pas qu’en augmentant un attribut, vous en diminuez trois ou quatre autres.

Pour votre première création, restez le proche du centre du cercle. Si vous vous excentrez trop, vos autres statistiques vont vraiment en pâtir. Pour vous faciliter la tâche sur un premier run, on vous recommande de miser sur la Force ou la Force et la Vitalité pour un personnage de mêlée, ou de mettre l’accent sur l’Intellect ou l’Intellect et le Charisme pour un magicien-psychique.

Passons à l’étape suivante : les résistances. Il existe quatre types de dégâts élémentaires dans Biomutant : chaleur, contamination, froid et radioactivité. Vous attribuerez votre résistance de la même manière que vous avez attribué vos attributs. Toutes les résistances commencent à 6%. Lorsque vous déplacez le curseur à l’intérieur du cercle, vous réorganisez ces 24 points, si vous vous éloignez, vous les distribuez. Pour vous faciliter la tâche au départ, misez plutôt sur la chaleur et/ou la radioactivité, ces deux éléments pouvant vite vous faire perdre beaucoup de santé.

Une fois cela fait, une rapide personnalisation de votre fourrure vous est proposée. Ensuite, passons aux choses sérieuses avec le choix de classe.

Trop la classe !

Juste avant de se jeter tête baissée dans le choix de classes, notons que les classes de Biomutant ne sont pas aussi strictes ni même aussi permanentes que ce que l’on trouve dans d’autres RPG. Ce que vous allez choisir ici, ce sont en fait vos compétences et votre équipement de départ. Vous pourrez les modifier, changer d’équipement et acquérir de nouvelles compétences au fil de votre aventure.

Franc-Tireur possède la compétence Rechargement parfait. Les armes à distance se rechargent instantanément, et votre second chargeur inflige des dégâts supplémentaires. Parfait si vous voulez vous la jouer shooter rapide.

possède la compétence Rechargement parfait. Les armes à distance se rechargent instantanément, et votre second chargeur inflige des dégâts supplémentaires. Parfait si vous voulez vous la jouer Commando vous offre la compétence Furie qui augmente les dégâts des armes à distance de 10%. Un bon choix pour débuter.

vous offre la compétence Furie qui augmente les dégâts des armes à distance de 10%. Psionik possède les compétences Balle Foudre et Cerebro. Balle Foudre est un pouvoir Psi qui envoie une boule d’électricité à distance. Cerebro augmente votre régénération de ki-énergie de 20%. Si vous voulez vous lancer dans la magie et les pouvoirs Psi , il est fait pour vous.

possède les compétences Balle Foudre et Cerebro. Balle Foudre est un pouvoir Psi qui envoie une boule d’électricité à distance. Cerebro augmente votre régénération de ki-énergie de 20%. , il est fait pour vous. Saboteur dispose de la compétence Prise double argentée qui vous permet de manier deux armes de mêlée et la compétence Hypergénétique qui réduit le coût de Ki pour les esquives de 20%. Un parfait combattant au corps à corps .

dispose de la compétence Prise double argentée qui vous permet de manier deux armes de mêlée et la compétence Hypergénétique qui réduit le coût de Ki pour les esquives de 20%. . Sentinelle est accompagné de la compétence Robustesse qui augmente votre armure de +10. De quoi vous la jouer tank en toute tranquillité.

Nous espérons que tous ces éclairages vous seront utiles dans votre aventure. Gardez à l’esprit que rien n’est figé dans Biomutant. Si chaque classe et espèce offre aux joueurs quelque chose de particulier dans leur gameplay, vous pourrez toujours changer d’avis et de spécialisation en cours d’aventure, grâce au choix des compétences qui vous sont proposées, et à la distribution de points d’expérience.