Gran Turismo – Les premières images du film

La semaine dernière, durant le CES de Las Vegas, Sony a dévoilé quelques images du film Gran Turismo, attendu au cinéma au mois d’Aout prochain. Dans cette vidéo d’une minute, l’accent est clairement mis sur la partie course automobile du futur film, et permet une rapide présentation d’une partie du casting. A l’affiche, on retrouvera notamment Orlando Bloom dans le rôle du pilote Danny Moore, et David Harbour, le Hooper de Stranger Things, dans le rôle de Jack Salter.

À la vue de ces premières images, deux choses ressortent. La première, c’est que le réalisateur, Neill Blomkamp, connu par son travail sur le film District 9, semble parfaitement rendre hommage à la saga vidéoludique Gran Turismo. Les plans proposés, les angles de vues, les types de véhicules choisis font immédiatement écho aux jeux du studio Polyphony Digital. Sur certaines séquences, on a presque l’impression de regarder la vidéo d’introduction de Gran Turismo 7, sorti en 2022. Pour les fans de cinéma, cette courte vidéo se rapprochant autant d’un making-of que d’un premier trailer permet aussi de prendre conscience du gros travail et des moyens mis en place pour tourner des scènes automobiles à grande vitesse.

Le second point qui ressort de cette vidéo, c’est que Sony ne semble pas encore prêt à en dévoiler plus sur le scénario qui servira de supports aux courses automobiles. Nous savons depuis quelques mois que l’histoire sera inspirée de la vie réelle d’un jeune homme, Jann Mardenborough, dont la passion et le talent sur les jeux vidéos Gran Turismo vont l’amener à vivre son rêve de participer à de vraies compétitions automobiles. Rien de plus à se mettre sous la dent dans la vidéo, où seule l’image quasi subliminale d’un baiser entre un homme et une femme permet de se souvenir qu’il devrait y avoir une histoire derrière les paddocks.

Orlando Bloom promet en tous cas un film à grand spectacle.

» C’est définitivement un film à voir au cinéma. Vous allez ressentir chaque secousse, chaque vibration de ces courses à plus de 300 kms/h » – Orlando Bloom

Fort de plus de 90 millions d’exemplaires de Gran Turismo vendus depuis le premier opus en 1997, Sony peut déjà compter sur une horde de fans prête à envahir les salles de cinéma. Mais attention, au vu de la conjoncture actuelle au cinéma, il faudra plus qu’un simple film de voitures estampillé Gran Turismo pour permettre au studio de retomber sur ses pattes. Avec une sortie prévue pour cet été, nul doute que le première véritable trailer ne saurait tarder…