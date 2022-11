Gran Turismo 7 – Reprenez la route dans sa mise à jour de novembre

Gran Turismo, Forza Horizon ou encore récemment Wreckfest, les jeux de course sont assez populaires. Et les as de la route appuient sur le champignon à chaque fois qu’un nouveau jeu sort, toujours à l’affut de la nouvelle voiture, des nouveaux circuits avec graphismes améliorés. C’est pourquoi Polyphony Digital, le studio à l’origine de la licence à succès Gran Turismo, proposent à ses joueurs des mises à jour mensuelles pour Gran Turismo 7, permettant aux joueurs d’avoir toujours une nouvelle occasion de prendre la route. Et ce mois-ci, un nouveau circuit arrive accompagné de quatre voitures supplémentaires.

Les circuits font souvent le charme d’un jeu de course. Découvrir les décors, connaître par cœur le moindre virage, c’est souvent un avantage de se familiariser avec les circuits afin de finir premier à coup sûr. Ce mois-ci, un nouveau circuit va faire son arrivée dans Gran Turismo 7. Nommé Michelin Raceway Road Atlanta, ce circuit à la largeur dite étriquée va donner du fil à retordre aux amoureux de l’auto. En effet, selon le site officiel du jeu, le circuit proposerait des différences d’élévation, rendant les virages impossibles à anticiper. Ce qui est sûr, c’est que gagner la course ne sera pas de tout repos, et les développeurs veulent bien le faire savoir.

Mais un pilote sans voiture n’en est pas un. Utiliser la bonne voiture, celle qui nous plaît, ou tout simplement celle qui nous semble la plus performante, c’est tout un art. Des dizaines de voitures sont disponibles sur le jeu, et quatre nouveaux modèles ont été ajoutés :

On retrouve d’abord une nouvelle voiture intégrée dans le jeu à l’occasion des 25 ans de la licence en décembre prochain. Nommée Gran Turismo Red Bull X2019 25th Anniversary, elle présente des notes métallisées de violet, de rose et de rouge. Proposant un dégradé unique et un design moderne, elle saura ravir le plus aguerri des pilotes.

Ensuite, la BMW M2 Compétition ’18 fait son retour, après avoir séduit les joueurs durant des années. Elle est disponible sous différents coloris, afin de plaire à tout le monde.

Pour la troisième voiture, on retrouve la Ford Sierra RS 500 Cosworth ’87. Elle ravira les amateurs de vintage, pour passer la 2ème à l’ancienne. Proposée également sous différents coloris.

Enfin, la petite dernière se trouve être la Nissan Silvia K’s Aero (S14) ’96. Un classique que les fans se feront une joie de retrouver. Elle se présente sous plusieurs coloris, à l’instar de ses sœurs.

Nous verrons ce qu’apportera la mise à jour de décembre, qui célèbrera comme convenu les 25 ans de la licence, peut-être aurons-nous droit à des récompenses exclusives, de nouveaux circuits ou autre ? Pour le moment, seule la nouvelle voiture Anniversary saura combler votre impatience. Alors pilotes, faites chauffer les moteurs, la mise à jour du mois de novembre est déjà disponible.