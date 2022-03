Gran Turismo 7 – Une nouvelle mise à jour pour calmer la grogne

Gran Turismo 7 aurait du être la belle exclusivité PlayStation de ce mois de mars 2022. Sur le fond, il l’est même, offrant de belles sensations de conduite et représentant le bonbon rêvé des amoureux de mécanique. Hélas, toutes les belles qualités du titre de Polyphony Digital ne suffisent pas à accepter une politique commerciale désastreuse ayant notamment pour conséquence une note de 1,7/10 sur près de 9 000 utilisateurs sur l’agrégat Metacritic. Le voici donc affublé du prix peu enviable d’exclusivité PlayStation la moins bien notée de l’histoire par les joueurs.

Les raisons de cette colère sont simples : la mise à jour 1.07 et son « rééquilibrage » des récompense de course. Depuis lors, il est beaucoup plus long et complexe de gagner efficacement ses précieux deniers virtuels indispensables pour ajouter à sa collection les véhicules les plus prestigieux. Alors qu’il fallait déjà y investir de nombreuses heures pour enfin obtenir l’un de ces graal, c’est à présent en moyenne le double de temps qu’il faut allouer au jeu pour atteindre cet objectif. Un rééquilibrage pas vraiment en faveur des joueurs qui y ont vu là, légitimement, une manière assez peu élégante de pousser vers les microtransactions.

Histoire de rajouter un peu d’huile sur le feu, Kazunori Yamauchi, l’emblématique créateur de la série et aux commandes de Gran Turismo 7, s’est fendu d’excuses lunaires dans un post de blog sur le site de PlayStation. On pourrait résumer sa justification concernant cette baisse drastique des récompenses de courses par « comme les voitures de luxe sont chères dans la vraie vie, il est normal que cela demande un investissement colossal dans le jeu pour les obtenir ». Lunaire on vous a dit.

Puis, pour bien finaliser la sortie de route, suite à cette mise à jour, une faille de sécurité a été détectée, obligeant le studio à fermer ses serveurs le temps de la corriger. S’il on peut louer la très grande réactivité du studio sur ce soucis, ils ont par la même rendu le jeu inaccessible pendant une trentaine d’heures, y compris pour la partie solo, le jeu requérant une connexion permanente pour être joué. De quoi se poser des questions sur cette obligation de connexion pourtant raillée par PlayStation lors de la précédente génération de machine.

La coupe est pleine. La colère ne faiblit pas, bien au contraire, et les réseaux sociaux, twitter en tête, se chargent bien de le rappeler à Polyphony Digital et PlayStation. Suffisamment en tout cas pour à nouveau faire réagir Kazunori Yamauchi dans un autre post de blog dans lequel il réitère ses excuse et annonce un virage à 180°. En effet, début avril sera déployé pour Gran Turismo 7 un patch qualifié de « considérable » équilibrant encore les gains de course, cette fois nettement en faveur des utilisateurs :

Augmentation des récompenses dans les évènements de la deuxième moitié des Worlds Circuits d’environ 100 % en moyenne,

Addition de hautes récompenses pour avoir complété l’Expérience Circuit avec des résultats Tout Or/Tout Bronze,

Augmentation des récompenses dans les Courses En Ligne,

Inclusion d’un total de 8 nouveaux évènements Course d’Endurance d’une heure dans les Missions. Ces évènements donneront également de plus grandes récompenses,

Augmentation de la limite maximale de crédits non-achetés dans les portefeuille des joueurs de 20 millions à 100 millions de crédits,

Augmentation de la quantité de voitures Usagées et Légendes disponibles à tous moments.

En bonus, le studio, pour se faire pardonner ses choix controversés, offrira à ses pilotes virtuels un million de crédit à utiliser dans le jeu. Mais attention, uniquement pour ceux l’ayant lancé avant le 25 mars, les autres étant considérés comme non-impactés, quand bien même la mise à jour n’est pas encore déployée (mesquin n’est-il pas ?).

Ce retour en arrière n’en reste pas moins une bonne nouvelle pour les joueurs qui subissent chaque mois un peu plus les politiques commerciales douteuses de PlayStation avec par exemple l’imbroglio autour de la gratuité des mises à niveau next gen des jeux first party. In fine, cette histoire nous prouve bien que ce sont les consommateurs qui, par leurs actes d’achat ou non, ont le dernier mot et peuvent faire bouger les lignes.