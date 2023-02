Les Grammy Awards inaugurent une catégorie Jeux Vidéo

Le jeu vidéo, cet objet de l’industrie culturelle, a encore beaucoup de mal à se faire reconnaître pour ce qu’il est, c’est-à-dire un produit culturel, qui comme le cinéma, peut parfois conférer à l’art (mais, comme le cinéma, pas toujours, évidemment). Et ils sont nombreux, les non-joueurs, a encore le considérer comme un truc pour ado décérébré qui fait « bip-bip » et prive nos jeunes de sommeil. La cérémonie des Grammy Awards qui se tiendra dimanche va probablement permettre de faire évoluer un peu les choses.

Cette année, et pour la première fois, les Grammys décerneront une récompense à la meilleure musique de jeu vidéo. Enfin, une récompense pour le « Best Score for Video Games and Other Interactive Media » – soit, la meilleure bande originale pour un jeu vidéo ou un autre média interactif. Et l’organisation explicite ainsi la catégorie : « récompense un ou des compositeur(-trice)(s) pour une bande originale créée spécifiquement ou pour accompagner un jeu vidéo ou un autre média interactif ».

Et les nommés sont :

Austin Wintory, pour Aliens: Fireteam Elite Stéphanie Economou, pour Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok Bear McCreary, pour Call of Duty: Vanguard Richard Jacques, pour Marvel’s Guardian of the Galaxy Christopher Tin, pour Old World

Une sélection surprenante qui fait la part belle au jeux AAA, puisque le seul indé dans la sélection est Old World, le 4x signé du lead designer de Civilization IV. Surprise aussi quant à la nomination de Bear McCreary, qu’on aurait imaginé retrouver là pour la B.O. de God of War Ragnarok. Mais ce dernier est peut-être déjà gavé de récompenses…

En tous cas, et quel que soit le gagnant, ce sera l’occasion d’un coup de projecteur bienveillant sur le média, et un argument de plus à rétorquer à ceux qui en sont restés à croire que les jeux vidéo rendent violents et laissent des marques sur les télés… ! La 64ème cérémonie des Grammy Awards se tiendra dans la nuit de dimanche 5 à lundi 6 février, à 2h00 du matin heure de Paris, et la liste complète des catégories et artistes nommés est à retrouver ici.