Golden Force – Une nouvelle licence à la sauce rétro

La mode des jeux rétro n’a pas fini de faire parler d’elle. En effet, PixelHeart et Just for Games nous dévoilent une toute nouvelle licence pour la fin de l’année, c’est Golden Force, un platformer aux inspirations bien rétro.

Dans ce jeu, vous incarnerez des mercenaires avec pour ultime mission de défaire le Roi des Démons ayant pris le contrôle de l’île du Muscle. Et puisque vous allez y jouer des mercenaires, chacune de vos missions contre les forces du mal seront récompensées par de l’argent. Après tout, pourquoi sauver le monde gratuitement ?

Il vous faudra alors traverser quatre mondes différents en ayant la possibilité de contrôler quatre mercenaires : Gutz, Spina, Drago ou Elder, avec des attaques et capacités propres à chacun. Il vous sera aussi conseillé de trouver des objets afin d’améliorer vos anti-héros et ainsi venir à bout des différents boss coriaces. Et la cerise sur le gâteau, comme à la bonne vieille époque des jeux 8-bit, il est possible de faire appel à un ami grâce au mode coopération.

Le studio nous promet une “difficulté à l’ancienne mais pas frustrante”, et c’est plutôt une bonne nouvelle là aussi. C’est toujours un plaisir de retrouver la difficulté des jeux rétro sur lesquels on pouvait passer des journées à trouver une solution à un niveau. De plus, il sera possible de débloquer des niveaux secrets ou découvrir des objets cachés. De quoi augmenter la durée de vie et la rejouabilité pour les plus perfectionnistes.

PixelHeart est un éditeur spécialisé dans la distribution de jeux vintage et indépendants. Il n’est pas étonnant de les voir derrière un tel projet qui souhaite nous faire revivre les heures passées sur nos jeux rétro préférés. Jusqu’alors plutôt présents sur Switch et PC, ils étendent leurs services pour la PS4 et la Xbox One et souhaitent aussi s’intéresser à la next-gen. Il est fort possible de retrouver cette licence sur les prochaines consoles dans les mois ou années à venir suivant le succès de ce nouveau projet.

Golden force est prévu pour la fin de l’année 2020 et sera disponible sur PS4, Xbox One et Switch et sa sortie sera accompagné de 3 versions qu’il est d’ores et déjà possible de pré-commander :

La version standard disponible sur les 3 plateformes

L’édition Deluxe avec un steekbook qui sera disponible uniquement sur Switch et PS4.

L’édition Collector disponible sur les mêmes plateformes et comprenant une boîte en bois, un steelbook, l’OST, un aimant en forme de pièce, un dessous de verre, un étui, un porte-clef et un t-shirt.

Cette dernière étant une exclusivité PixelHeart, elle est disponible uniquement sur leur boutique pour la version PS4 et Switch.